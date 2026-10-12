Speedway Olching: Goldenes Band ging nach Polen – Smolinski auf dem Podium

Ein spannendes Duell um den zweiten Platz bildete den Abschluss des Speedwayrennens in Olching. David Bellego und Martin Smolinski hatten nach ihren fünf Läufen jeweils 13 Punkte gesammelt. Da kein Finale vorgesehen war, musste ein Stechen über die weiteren Podestplätze entscheiden. Im direkten Duell schenkten sich der Franzose und der Deutsche nichts: Beide waren mit hohem Tempo unterwegs, Smolinski setzte mehrfach zum Angriff an, doch Bellego ließ sich nicht überholen und behauptete seine Führung bis ins Ziel. Damit sicherte sich der Franzose den zweiten Platz, während Smolinski Rang 3 belegte.

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Der Gesamtsieg war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. Robert Chmiel hatte sich mit einer nahezu makellosen Leistung gegen die Konkurrenz durchgesetzt. In seinen ersten vier Läufen blieb der Pole ungeschlagen, erst im letzten Durchgang gab er einen Punkt gegen Smolinski ab. Mit insgesamt 14 von 15 möglichen Punkten gewann Chmiel das Goldene Band der Stadt Olching.

Nach dem Rennen zeigte sich der Sieger zufrieden: Chmiel freute sich über den Gewinn des Goldenen Bandes und lobte sowohl die Bahnverhältnisse als auch die Atmosphäre der Veranstaltung.

Auch hinter den Podestplätzen ging es eng zu: Valentin Grobauer und Paco Castagna sammelten jeweils elf Punkte, gefolgt von Matic Ivacic mit zehn Zählern.

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Während der Veranstaltung kam es vereinzelt zu harmlosen Stürzen und Ausrutschern in den Kurven, schwerwiegende Verletzungen gab es keine.

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Ergebnisse Speedway Olching/D: