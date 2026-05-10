Speedway-Team-EM: Dänemark luchste Polen zuhause überraschend den Titel ab

Erstmals in der nur fünfjährigen Geschichte der Speedway-Team-Europameisterschaft hat Polen nicht den Sieg erobert. Für die Gastgeber ging es in Rzeszow zunächst sehr schleppend los und lediglich Weltmeister Bartosz Zmarzlik konnte für Polen Laufsiege einfahren, während der Rest des Teams weitgehend enttäuschte. Den schwachen Start der Polen nutzten die Dänen aus und setzten sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bereits früh an die Spitze der Wertung.

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Die Dänen schafften es in den ersten 19 Läufen konstant in die Punkte zu fahren und erst im 20. Heat gingen sie leer aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dänemark bereits zehn Punkte Vorsprung und somit den Sieg in der Tasche.

Für Polen konnte zum Rennende hin der aus Lublin stammende Bartosz Banbor in die Bresche springen und in seinen fünf Einsätzen 14 Punkte schreiben. Somit war der 19-Jährige sogar der Punktbeste seines Teams. Den dritten Gesamtrang sicherten die Schweden, die mit 26 Punkten einen Zähler mehr einfuhren als die Letten.

Ergebnisse Speedway-Team-EM Rzeszow/PL:

1. Dänemark, 42 Punkte: Fredrik Jakobsen 8, Rasmus Jensen 12, Michael Jepsen Jensen 10, Mikkel Michelsen 7, Villads Nagel 5

2. Polen 39: Bartosz Zmarzlik 12, Przemyslaw Pawlicki 8, Wiktor Przyjemski 2, Bartlomiej Kowalski 3, Bartosz Banbor 14

3. Schweden 26: Oliver Berntzon 0, Fredrik Lindgren 10, Kim Nilsson 3, Jacob Thorssell 11, Erik Persson 2

4. Lettland 25: Andzejs Lebedevs 12, Daniil Kolodinski 4, Jewgenijs Kostigovs 3, Francis Gusts 6, Emil Rimican 0

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Die drei Topnationen Polen, Dänemark und Schweden Foto: jarek pabijan Die drei Topnationen Polen, Dänemark und Schweden © jarek pabijan