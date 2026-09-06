Speedway-U19-EM Krsko: Deutschland jubelt über Bronze von Patrick Hyjek

In der U19-Europameisterschaft hatten sich mit Janek Konzack und Patrick Hyjek ursprünglich zwei Deutsche ihren Platz im Finale gesichert. Nachdem sich Konzack bei einem Ligarennen in Landshut das Schlüsselbein brach, hatte Deutschland mit Hyjek nur noch ein heißes Eisen im Feuer.

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Den ersten Lauf gewann der 19-Jährige und legte damit eine ordentliche Basis für den weiteren Rennverlauf. Nachdem er in seinem zweiten und dritten Lauf gegen die später vor ihm platzierten Kevin Malkiewicz und Bartosz Banbor Punkte abgegeben hatte, folgte im vierten Durchgang ein weiterer Sieg, was in der Zwischenwertung zehn Punkte bedeutete.

Mit seiner Ausbeute lag Hyjek hinter Malkiewicz (12 Punkte) und Banbor (11) punktgleich mit Maksymilian Pawelczak auf dem dritten Rang, was die Chance eröffnete, im 17. Lauf im direkten Duell mit Pawelczak eine Medaille einzufahren. Vom Start weg übernahm Hyjek in dem entscheidenden Heat die Führung. Pawelczak musste sich mehrerer Attacken des Briten Cooper Rushen erwehren, überzog eingangs der dritten Runde sein Motorrad und kam zu Sturz. Der Pole wurde disqualifiziert und im Wiederholungslauf reichte es für Hyjek zu zwei Punkten, was in der Endabrechnung zwölf Zähler und EM-Bronze bedeutete.

Ergebnisse Speedway-U19-EM Krsko/SLO:

1. Kevin Malkiewicz (PL), 15 Punkte 2. Bartosz Banbor (PL), 14 3. Patrick Hyjek (D), 12 4. Jacob Jensen (DK), 11 5. Maksymilian Pawelczak (PL), 10 6. Luke Harrison (GB), 9 7. Cooper Rushen (GB), 8 8. Kacper Mania (PL), 6 9. Igor Kordun (PL), 5 10. Leo Klasson (S), 5 11. Adam Nejezchleba (CZ), 5 12. Gregor Zorko (SLO), 5 13. William Cairns (GB), 5 14. Rasmus Karlsson (S), 4 15. Niklas Holm Jakobsen (DK), 3 16. Sven Cerjak (SLO), 2

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