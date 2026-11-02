Speedway-U21-DM in Wittstock: Janek Konzack gelingt zweites Meisterstück

Nachdem das U21-DM-Finale in Brokstedt ins Wasser gefallen war, fand sich mit dem MSC Wittstock ein Veranstalter, der in die Bresche sprang. Der Ersatztermin wurde aufgrund der schlechten Wetterprognose erneut verlegt, am 31. Oktober konnte das Finale dann endlich ausgetragen werden.

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Zum Ausklang der Saison wurden die im Vorfeld hoch gehandelten Janek Konzack, Tyler Haupt, Mario Häusl und Patrick Hyjek ihrer Favoritenrolle gerecht, abgesehen von Hyjek kamen die anderen drei ungeschlagen durch die Vorläufe. Hyjek gab im dritten Durchgang einen Zähler an Mika Frehse ab, obwohl er den Lauf bereits angeführt hatte.

Der 20. und letzte Lauf des Tages brachte die Entscheidung um den Titel, da in diesem alle vier Titelaspiranten aufeinandertrafen. Nachdem Konzack der Start nicht ideal gelungen war, fand der U21-Meister des Vorjahres in der ersten Kurve eine Linie, auf der er sich an die Spitze setzen konnte, während sich Häusl auf dem zweiten Rang einreihte. Bis zur letzten Runde blieb Häusl an Konzack dran, ehe ihn ein Ausfall stoppte. Statt der Silbermedaille, die ihm dieser zweite Platz eingebracht hätte, fiel der Bayer vom Podest. Um die Plätze 2 und 3 musste anschließend ein Stechen gefahren werden, in dem sich Tyler Haupt gegen Patrick Hyjek durchsetzte.

Ergebnisse Deutsche Speedway-U21-Meisterschaft Wittstock:

1. Janek Konzack, 15 Punkte 2. Tyler Haupt, 13+3 3. Patrick Hyjek, 13+2 4. Mario Häusl, 12 5. Hannah Grunwald, 11 6. Mika Frehse, 10 7. Magnus Rau, 8 8. Thies Schweer, 7 9. Tim Lumpitzsch, 6 10. Carl Wynant, 6 11. Michael Konrad, 6 12. Tim Widera, 4 13. Bruno Preibisch, 4 14. Tim Arnold, 2 15. Marc Winkler, 2 16. Mike Jarczewski, 0

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