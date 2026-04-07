Speedway-Vierländervergleich: Deutschland besiegt starkes Team Dänemark

Deutschland, 43 Punkte: Valentin Grobauer 10, Martin Smolinski 12, Erik Riss 10, Mario Häusl 11 Dänemark, 35 Punkte: Nicolai Heiselberg 11, Kevin Juhl Pedersen 9, Jacob D. Jensen 8, Villads Pedersen 7 Tschechien, 21 Punkte: Adam Bednar 15, Jaroslav Vanicek 3, Jan Jenicek 0, Adam Nejezchelba 3 Schweden, 21 Punkte: Casper Henriksson 8, Emil Millberg 2, Anton Karlsson 8, Noel Wahlqvist 3 Markus Venus/Markus Eibl (D), 11 Punkte Manuel Meier/Lena Siebert (D), 8 Imanuel Schramm/David Kersten (D), 5 Nicole Standke/Alex Herrmann (D), 0