Speedway-Weltcup 2026: Die drei Widersacher von Deutschland stehen fest

Am 1. Mai bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr Halbfinale zum Speedway-World-Cup in der OneSolar-Arena in Landshut. Schon jetzt ist klar: Der Finaleinzug wäre eine Sensation.

Manuel Wüst

Von

Speedway

Foto: Pabijan
© Pabijan

Deutschland trifft als Gastgeber des ersten Halbfinals zum Speedway-World-Cup im Rahmen des Doppelevents in Landshut am 1. Mai auf Tschechien, Großbritannien und die Ukraine. Die Favoritenrolle liegt trotz des Heimvorteils der Deutschen klar bei den Briten, die mit Robert Lambert, Tai Woffinden und Dan Bewley gleich drei Grand-Prix-Fahrer in ihren Reihen haben.

Da nur der Sieger den Sprung ins Finale am 29. August in Warschau schafft, für das Australien als Sieger des Speedway der Nationen neben Gastgeber Polen gesetzt ist, wäre es eine Sensation, wenn Deutschland dann dabei ist.

Im zweiten Halbfinale, das im August in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen wird, treffen die Gastgeber auf die Teams aus Dänemark, Schweden und den krassen Außenseiter Norwegen.

Die Auslosung für den Speedway-World-Cup 2026
Die Auslosung für den Speedway-World-Cup 2026
Foto: Mayfield
Die Auslosung für den Speedway-World-Cup 2026
© Mayfield

Für den Großevent in Landshut, wo neben dem World-Cup-Semifinale auch der Grand-Prix-Auftakt am 2. Mai stattfindet, läuft bereits der Kartenvorverkauf. Während Sitzplatzkarten für den Grand Prix am Samstag bereits weitgehend vergriffen sind, sind für den Weltcup noch welche zu haben. Parallel dazu werden auch weiterhin Zwei-Tages-Tickets angeboten.

