Speedway-World-Cup in Landshut: Die Kader der Nationalteams stehen fest

Nur die siegreiche Nation im ersten Halbfinale zum Speedway-World-Cup, das am 1. Mai am Vortag des Deutschland-Grand-Prix in Landshut ausgetragen wird, zieht ins Finale am 29. August ein. Inzwischen haben die Teammanager ihre Kader für diesen ersten Saisonkracher nominiert. Vor allem Deutschland und die Ukraine schöpfen dabei aus dem Vollen und haben gleich zehn Fahrer nominiert, während die Tschechen lediglich acht aufgestellt haben und die Briten sogar nur sieben.

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Bei den favorisierten Briten finden sich mit Charles Wright und Leon Flint gleich zwei im Aufgebot, die für den AC Landshut in der polnischen Liga an den Start gehen. Auch im deutschen Team tummeln sich einige Landshuter Ligafahrer. Bei den Briten fehlt mit Tai Woffinden ein prominenter Name, doch mit Kapitän Robert Lambert und Dan Bewley stehen noch immer zwei Weltklassefahrer im Aufgebot.

Im deutschen Line-up finden sich neben dem erfolgreichen Gold-Trio vom deutschen SON2-Coup aus dem vergangenen Jahr auch die international sehr erfahrenen Kai Huckenbeck, Kevin Wölbert, Erik Riss und Valentin Grobauer, dazu aufstrebende Fahrer wie Lars Skupien, Ben Iken und Janek Konzack.

Das zweite Halbfinale, in dem Schweden, Dänemark, Lettland und Norwegen aufeinandertreffen, findet am 7. August in Riga/Lettland statt. Auch aus diesem kommt nur der Sieger weiter und trifft dann im Finale auf Gastgeber Polen sowie SON-Champion Australien.

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Die Kader im Überblick:

Großbritannien: Robert Lambert (C), Dan Bewley, Tom Brennan, Adam Ellis, Leon Flint, Dan Thompson, Charles Wright; Teammanager: Oliver Allen

Tschechien: Jan Kvech (C), Adam Bednar, Vaclav Milik, Daniel Klíma, Adam Nejezchleba, Bruno Belan, Jaroslav Vanicek, Jan Jenicek; Teammanager: Zdenek Schneiderwind

Ukraine: Marko Levishyn (C), Roman Kapustin, Nazar Parnitskyi, Andrii Rozaliuk, Stanislav Melnychuk, Vitalii Lysak, Danko Hladkovskyi, Volodymyr Zlaman, Andrii Karpov, Nazar Fedorchuk; Teammanager: Sergii Golovnia

Deutschland: Norick Blödorn, Valentin Grobauer, Hannah Grunwald, Mario Häusl, Kai Huckenbeck (C), Ben Iken, Janek Konzack, Erik Riss, Lars Skupien, Kevin Wölbert; Teammanager: Sascha Dörner und Mathias Bartz