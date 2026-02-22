Nikita Bogdanov wurde erneut russischer Speedway-Meister

1. Nikita Bogdanov, 29 Punkte 2. Sergey Makarov, 25 3. Dmitry Khomitsevich, 24 4. Ivan Gavrilov, 23 5. Dmitry Koltakov, 20 6. Nikita Toloknov, 19 7. Konstantin Kolenkin, 16 8. Dmitry Solyannikov, 15 9. Dinar Valeev, 13 10. Evgeniy Sharov, 13 11. Vyacheslav Drozdov, 10 12. Ivan Khuzhin, 8 13. Vladislav Martyanov, 8 14. Simon Svitek, 7 15. Igor Kononov, 5 16. Arseni Istomin, 5 1. Nikita Bogdanov, 141 Punkte 2. Dmitry Khomitsevich, 119 3. Ivan Gavrilov, 108 4. Sergey Makarov, 99 5. Dmitry Koltakov, 94 6. Dmitry Solyannikov, 92 7. Dinar Valeev, 78 8. Nikita Toloknov, 72 9. Konstantin Kolenkin, 63 10. Igor Kononov, 60 11. Ivan Khuzhin, 53 12. Vyacheslav Drozdov, 50 13. Vladislav Martyanov, 50 14. Simon Svitek, 47 15. Arseni Istomin, 38 16. Evgeniy Sharov, 31 17. Artem Melnikov, 16 18. Sergey Volodin, 0