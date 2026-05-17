Polnische Meisterschaft: Weltmeister Bartosz Zmarzlik gewinnt den Auftakt
Bartosz Zmarzlik siegte im ersten von drei Finalrennen zur Polnischen Speedway-Meisterschaft in Thorn und konnte sich einen Zwei-Punkte-Vorsprung erarbeiten. WM-Leader Kacper Woryna nur im Mittelfeld.
Bartosz Zmarzlik war der Mann des Abends beim Auftaktrennen zur Polnischen Meisterschaft in Thorn (Torun), auch wenn er in den Vorläufen zwei Zähler abgeben musste. In seinem zweiten Heat kam der Weltmeister vom gelben Startplatz nur als Letzter weg, konnte sich aber über die vier Runden mit einigen sehenswürdigen Manövern nach vorne arbeiten. Letztlich kam «Bartek» jedoch nicht an Maciej Janowski vorbei und wurde Zweiter. Auch in seinem dritten Lauf ließ Zmarzlik Federn, nachdem Piotr Pawlicki den Start gewonnen hatte. Pawlicki konnte dem Feld enteilen, während sich Zmarzlik mit Dominik Kubera um Platz 2 duellierte und diesen in Schach halten konnte.
Trotz der Punktverluste toppte der Stettiner nach Abschluss der 20 Vorläufe die Zwischenwertung und konnte sich den direkten Finaleinzug mit Piotr Pawlicki sichern, der zwölf Zähler auf dem Konto hatte. Pawlicki hatte den Vorteil gegenüber den punktgleichen Janowski und Patryk Dudek, dass er wie Dudek drei Laufsiege auf dem Konto und diesen auch im direkten Vergleich besiegt hatte.
Janowski gelang über den Last-Chance-Heat der Einzug ins Tagesfinale, während sich Dudek vom entfesselt fahrenden Krzysztof Buczkowski überrumpeln ließ und das Finale ebenso verpasste wie GP-Pilot Kubera.
Im Finale lieferte Zmarzlik seinen vierten Laufsieg des Abends und gewann eine Woche vor dem tschechischen Grand Prix in Prag vor Piotr Pawlicki und Maciej Janowski. WM-Leader Kacper Woryna landete nach seinem
Die weiteren Finalrennen zur Polnischen Meisterschaft finden am 4. Juli in Bromberg (Bydgoszcz) und am 15. August in Ostrowo statt. Der Stand nach einem Rennen entspricht dem Ergebnis.
Ergebnisse Polnische Meisterschaft Thorn/PL:
Bartosz Zmarzlik, 16 Punkte
Piotr Pawlicki 14
Maciej Janowski 13
Krzysztof Buczkowski 9
Patryk Dudek 12
Dominik Kubera 9
Wiktor Przyjemski 9
Tobiasz Musielak 9
Kacper Woryna 8
Szymon Wozniak 7
Jakub Jamrog 6
Mateusz Cierniak 6
Przemyslaw Pawlicki 4
Jakub Miskowiak 2
Antoni Kawczynski 1
Radoslaw Kowalski 1
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