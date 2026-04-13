Speedweek 2026: Auf diese Gleichnamigkeit legen wir keinen Wert

Um es nochmals klarzustellen: Dieses Online-Magazin namens Speedweek mit Schwerpunkt Motorsport hat nichts zu tun mit der Speedweek genannten Blitzeraktion, die in Deutschland und weiteren europäischen Ländern vom 13. bis 19. April 2026 stattfindet.

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In dieser Woche sollen mit mehr Radarfallen bis hin zu so genannten Blitzermarathons sollen die motorisierten Verkehrsteilnehmer daran erinnert werden, sich an die Tempolimiten zu halten. Diese Kontrollen sollen vor allem an Unfallstrecken, Schulen, Alterheimen, Spitälern und Baustellen durchgeführt werden, innerorts genauso wie auf Bundesstrassen und Autobahnen.

Innerhalb der Speedweek gibt es den 15. April als Schwerpunktag, an dem einige Bundesländer noch intensivere Kontrollen angekündigt haben, andere wollen während der ganzen Woche vermehrt kontrollieren. Alle Bundesländer? Nein, das Saarland macht nicht mit.

Der ADAC, der grössten Automobilclub Deutschland, informiert auf seiner Website ausführlich über die Speedweek, die vom ADAC befürwortet wird. Die Speedweek soll von 3. bis 9. August 2026 ein weiteres Mal durchgeführt werden.

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