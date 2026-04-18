Assen, Lauf 1: Jeffrey Buis sorgt für den ersten Sportbike-Sieg von Suzuki

Die neue Sportbike-WM hatte beim Saisonauftakt in Portimão die Erwartungen übertroffen, und mit dem Sieg im zweiten Lauf rührte Loris Veneman die Werbetrommel für das Meeting in Assen an diesem Wochenende.

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Der Niederländer hatte sich mit seiner Kawasaki am Freitag die Pole-Position für den ersten Lauf gesichert und mit Suzuki-Pilot Jeffrey Buis (2.) stand ein weiterer Lokalmatador in der ersten Reihe. Das Glück der Fans perfekt machte Kas Beekmans (Suzuki) als Vierter der Startaufstellung. Der einzige deutschsprachige Teilnehmer – der Thüringer Phillip Tonn – ging mit der Kove als 25. in das Rennen.

Früher Sturz von Veneman nach Rammstoß

Bei Rennstart um 13 Uhr hatte sich die Sonne durchgesetzt und sorgte für beste Bedingungen auf dem TT Circuit. Das Rennen ging über zwölf Runden. Den Start gewann Xavi Artigas (Kawasaki), der vor Ferre Fleerackers (Suzuki) und Buis als Führender in die erste Kurve einbog. Während Veneman in Runde 1 in der Schikane stürzte, fuhr Jeffrey Buis vor jubelnden Fans als Führender über die Linie.

Loris Veneman wurde von hinten abgeschossen Foto: Seidenglanz Loris Veneman wurde von hinten abgeschossen © Seidenglanz

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An der Spitze setzte sich eine Gruppe von neun Piloten ab. Neben Suzuki und Kawasaki waren auch eine Aprilia, Triumph und Yamaha im Pulk vertreten. Nach drei Runden führte weiterhin Buis.

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Bei Halbzeit führte weiterhin der zweifache 300er-Weltmeister, der seine Konkurrenten jedoch nicht abschütteln konnte. Schützenhilfe bekam der Niederländer von seinem Teamkollegen Fleerackers, der die meiste Zeit die zweite Position inne hatte.

Drei Runden vor dem Ende übernahm Fleerackers mit der schnellsten Rennrunde in 1:42,575 min die Führung. Durch die forcierte Pace zog sich die Gruppe ein wenig auseinander. Durch den Windschatten schob sich das Feld aber wieder zusammen.

Während sich Fleerackers um wenige Meter absetzen konnte, fiel Buis hinter Artigas und Aprilia-Pilot Matteo Vanucci auf Platz 4 zurück. Die letzte Runde war hektisch: Buis setzte sich kampfstark wieder in Führung und fuhr den Heimsieg ein. Gleichzeitig war es der erste Suzuki-Sieg in der Sportbike-Serie. Der Niederländer wird auf dem Podium von den Kawasaki-Piloten Artigas (2.) und David Salvador (3.) flankiert.

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Mit Matteo Vannucci auf Platz 4, Bruno Ieraci als Sechster und Benat Fernandez auf der neunten Position fuhren auch Aprilia, Triumph und Kove in die Top-10. Bester Yamaha-Pilot wurde Marco Gaggi als Elfter.