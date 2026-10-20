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Starker Australier: Carter Thompson rettete Yamaha in der Sportbike-WM

Schnelle Australier sind in der seriennahen Weltmeisterschaft selten geworden, aber Sportbike-Ass Carter Thompson wird viel zugetraut. Der Yamaha-Pilot holte den letzten Sieg und wurde WM-Dritter.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Carter Thompson
Carter Thompson
Foto: Gold & Goose
Carter Thompson
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Sieben Hersteller waren in der Sportbike-WM 2026 fix am Start, zahlenmäßig war Yamaha am stärksten vertreten. Elf Stammfahrer setzten die R7, gut ein Drittel des Teilnehmerfeldes. Dafür waren die Ergebnisse in der ersten Saisonhälfte jedoch enttäuschend: Während Aprilia, Kawasaki, Suzuki und Triumph bereits Rennen gewonnen hatten, holte Yamaha erst beim vierten Saisonmeeting, im zweiten Lauf im MotorLand Aragon, den ersten Podestplatz.

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Aushängeschild von Yamaha ist Carter Thompson vom Team BrCorse, das als erstes den Einsatz des neuen Modells der neuen R7 wagte. Ab diesem Zeitpunkt ging es für den Australier in der Gesamtwertung immer weiter nach vorn. Nach Aragon nur WM-Neunter, brauste der 18-Jährige in fünf von acht umkämpften Rennen auf das Podium, davon zwei Siege.

Als der Teenager beim Saisonfinale in Jerez das zweite Rennen gewann, übernahm er damit den dritten WM-Rang. Thompson war der einzige Yamaha-Pilot, der konstant auf vorderen Positionen mitmischte – zweitbester der Gesamtwertung ist sein Teamkollege Marco Gaggi als WM-14.!

Im Artikel erwähnt

«Es war ein sehr schönes Rennen», grinste Thompson nach seinem dritten Saisonsieg. «In den ersten Runden war ich wegen der Regentropfen noch etwas unsicher. Wir wussten, dass wir das ganze Wochenende über das Tempo hatten, aber im Feld tun wir uns schwer. Deshalb war ich mir nicht sicher, was passieren würde.»

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Thompson hatte ein gutes Gespür für den richtigen Moment, als er sich in Runde 4 an die Spitze setzte und sich von der großen Gruppe absetzen konnte. Nach elf Runden kreuzte er mit 4,5 sec Vorsprung die Ziellinie. Ein solcher Vorsprung war in der umkämpften Serie selten zu sehen.

«Ich habe so hart gepusht, wie ich konnte», beteuerte der Australier. «Es ist großartig, den dritten Platz in der Meisterschaft zu belegen, wenn man bedenkt, wo wir zu Beginn des Jahres standen – hätte man mir gesagt, dass wir dort landen würden, hätte ich es nicht geglaubt. Ich kann dem Team und Yamaha gar nicht genug für die Arbeit danken, die sie in das Motorrad gesteckt haben, denn wir haben einen langen Weg zurückgelegt, um Rennen gewinnen zu können.»

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Carter Thompson

Carter Thompson

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Carter Thompson

Carter Thompson

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1:46,716

25

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Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

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Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

11

+6,224

1:47,016

16

04

38

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

11

+6,331

1:46,967

13

05

16

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

11

+6,420

1:46,939

11

06

43

Marco Gaggi

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

Marco Gaggi

11

+6,527

1:47,121

10

07

39

Juan Risueno

Juan Risueno

Pons Motosport Italika Racing

Juan Risueno

Juan Risueno

11

+6,808

1:47,428

9

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34

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

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+7,196

1:46,852

8

09

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Elia Bartolini

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Elia Bartolini

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1:47,365

7

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