Chaos bei Sportbike-Premiere: Stürze, rote Flagge und verletzte Piloten

Das Debüt der Sportbike-Weltmeisterschaft hat alle Erwartungen übertroffen. In der Nachfolgeserie der 300er-WM sind sechs Hersteller permanent vertreten, beim Saisonauftakt in Portimão ist Honda als siebter Hersteller mit einem Wildcard-Piloten dabei. Die Balancierung scheint bereits gut zu funktionieren; bis auf Kove war jeder Hersteller mit mindestens einem Piloten auf vorderen Positionen zu finden.

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Das erste Rennen war spektakulär und umkämpft , wie man es sich als Motorsport-Fan wünscht. Mit einer Ausnahme: Es gab zu viele Stürze.

Gleich zu Beginn rutschte der erst 17-jährige Gonzalo Sanchez (Yamaha) in der zweiten Kurve aus, wenig später war Kurve 1 Schauplatz der Stürze von Harry Dessoy (Triumph) und Pepe Osuna (Kawasaki). Als dann auch noch Thomas Benetti (Aprilia) in Kurve 4 von seinem Motorrad flog, wurden in drei Kurven gleichzeitig gelbe Flaggen geschwenkt – und dennoch gab es mit Troy Sovicka (Yamaha) und Felix Mulya (Yamaha) weitere Sturzopfer.

Als dann aus der Spitzengruppe Kas Beekmans mit seiner Suzuki neben die Piste geriet, wurde das Rennen in Runde 6 abgebrochen. Bevor aber Fenton Seabright (Triumph) die geschwenkten roten Flaggen sah, stürzte der 23-Jährige in Kurve 3. Nach dem Restart über fünf Runden gab es weitere Stürze: In Kurve 5 kamen sich Elia Bartolini (Triumph) und Matteo Vannucci (Aprilia) in die Quere. Die Italiener blieben glücklicherweise unverletzt.

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Wer mitgezählt hat, kommt auf die stolze Anzahl von neun gestürzten Piloten! Besonders schwer erwischt hat es Seabright, für den der Sportbike-Saisonauftakt mit einer ausgekugelten Schulter gelaufen ist. BSB-Champion Beekmans könnte dasselbe Schicksal drohen. Der Niederländer hat sich schmerzhafte Abschürfungen an zwei Fingern der linken Hand zugezogen und muss vor dem Warm-up erneut bei den Rennärzten vorstellig werden.