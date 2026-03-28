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Chaos bei Sportbike-Premiere: Stürze, rote Flagge und verletzte Piloten

Die Premiere der neuen Sportbike-WM in Portimão war spannend und spektakulär. Überschattet wurde das erste Rennen jedoch von zahlreichen Stürzen. Manche Piloten hat es arg mitgenommen.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Die Sportbike-WM debütierte in Portimao
Die Sportbike-WM debütierte in Portimao
Foto: WorldSBK
Die Sportbike-WM debütierte in Portimao
© WorldSBK

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Das Debüt der Sportbike-Weltmeisterschaft hat alle Erwartungen übertroffen. In der Nachfolgeserie der 300er-WM sind sechs Hersteller permanent vertreten, beim Saisonauftakt in Portimão ist Honda als siebter Hersteller mit einem Wildcard-Piloten dabei. Die Balancierung scheint bereits gut zu funktionieren; bis auf Kove war jeder Hersteller mit mindestens einem Piloten auf vorderen Positionen zu finden.

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Das erste Rennen war spektakulär und umkämpft, wie man es sich als Motorsport-Fan wünscht. Mit einer Ausnahme: Es gab zu viele Stürze.

Gleich zu Beginn rutschte der erst 17-jährige Gonzalo Sanchez (Yamaha) in der zweiten Kurve aus, wenig später war Kurve 1 Schauplatz der Stürze von Harry Dessoy (Triumph) und Pepe Osuna (Kawasaki). Als dann auch noch Thomas Benetti (Aprilia) in Kurve 4 von seinem Motorrad flog, wurden in drei Kurven gleichzeitig gelbe Flaggen geschwenkt – und dennoch gab es mit Troy Sovicka (Yamaha) und Felix Mulya (Yamaha) weitere Sturzopfer.

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Als dann aus der Spitzengruppe Kas Beekmans mit seiner Suzuki neben die Piste geriet, wurde das Rennen in Runde 6 abgebrochen. Bevor aber Fenton Seabright (Triumph) die geschwenkten roten Flaggen sah, stürzte der 23-Jährige in Kurve 3. Nach dem Restart über fünf Runden gab es weitere Stürze: In Kurve 5 kamen sich Elia Bartolini (Triumph) und Matteo Vannucci (Aprilia) in die Quere. Die Italiener blieben glücklicherweise unverletzt.

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Wer mitgezählt hat, kommt auf die stolze Anzahl von neun gestürzten Piloten! Besonders schwer erwischt hat es Seabright, für den der Sportbike-Saisonauftakt mit einer ausgekugelten Schulter gelaufen ist. BSB-Champion Beekmans könnte dasselbe Schicksal drohen. Der Niederländer hat sich schmerzhafte Abschürfungen an zwei Fingern der linken Hand zugezogen und muss vor dem Warm-up erneut bei den Rennärzten vorstellig werden.

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