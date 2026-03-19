Der kleine Superbike-Zwilling: Bimota KB399 für die neue Sportbike-WM?

Acht Hersteller haben Motorräder für die Sportbike-WM homologiert, davon sechs werden sechs von permanenten Teams eingesetzt. Bimota könnte der neunte Hersteller sein, der sich an der neuen Einsteigerserie engagiert.

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Das dafür passende Motorrad präsentierte Bimota mit der KB399 am Mittwochnachmittag. Das mit dem Motor der ZX4-RR ausgestattete Modell wird als das kleine Schwestermodell beworben: Sportlich, edel und mit für diese Klasse ungewöhnlichen Details ausgestattet, wie Winglets. Bimota verspricht ein präzises und agiles Handling für die Rennstrecke, das Design stammt aus der Feder desselben Designers, der bereits die KB998 Rimini entworfen hat.

Die neue Bimota KB399 Foto: Bimota Die neue Bimota KB399 © Bimota

Der Kawasaki-Reihenvierzylinder mit 399 ccm leistet in der Serie 80 PS und damit etwas mehr als die Kove 450RR, die von 300er-Weltmeister Benat Fernandez und dem Sachsen Phillip Tonn in der Sportbike-Serie eingesetzt wird.

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«Jede Bimota wird mit Leidenschaft gefertigt, und dieses aufregende neue Modell verkörpert, was unsere Marke ausmacht», verspricht Pierluigi Marconi von Bimota. «Mit der KB399 möchten wir sowohl unseren bestehenden Fans als auch einem neuen Kundenkreis, der unsere auf Handwerkskunst ausgerichteten Motorräder zunehmend zu schätzen weiß, ein exklusives, unverwechselbares Bimota-Fahrerlebnis bieten.»

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