Der kleine Superbike-Zwilling: Bimota KB399 für die neue Sportbike-WM?
Zu Beginn dieser Woche überraschte Bimota mit der Ankündigung eines neuen sportlichen Modells. Am Mittwoch wurde die KB399 enthüllt, die wie geschaffen für die neue Sportbike-WM zu sein scheint.
Acht Hersteller haben Motorräder für die Sportbike-WM homologiert, davon sechs werden sechs von permanenten Teams eingesetzt. Bimota könnte der neunte Hersteller sein, der sich an der neuen Einsteigerserie engagiert.
Das dafür passende Motorrad präsentierte Bimota mit der KB399 am Mittwochnachmittag. Das mit dem Motor der ZX4-RR ausgestattete Modell wird als das kleine Schwestermodell beworben: Sportlich, edel und mit für diese Klasse ungewöhnlichen Details ausgestattet, wie Winglets. Bimota verspricht ein präzises und agiles Handling für die Rennstrecke, das Design stammt aus der Feder desselben Designers, der bereits die KB998 Rimini entworfen hat.
Der Kawasaki-Reihenvierzylinder mit 399 ccm leistet in der Serie 80 PS und damit etwas mehr als die Kove 450RR, die von 300er-Weltmeister Benat Fernandez und dem Sachsen Phillip Tonn in der Sportbike-Serie eingesetzt wird.
«Jede Bimota wird mit Leidenschaft gefertigt, und dieses aufregende neue Modell verkörpert, was unsere Marke ausmacht», verspricht Pierluigi Marconi von Bimota. «Mit der KB399 möchten wir sowohl unseren bestehenden Fans als auch einem neuen Kundenkreis, der unsere auf Handwerkskunst ausgerichteten Motorräder zunehmend zu schätzen weiß, ein exklusives, unverwechselbares Bimota-Fahrerlebnis bieten.»
Um in der Sportbike-WM erlaubt zu sein, darf die KB998 inkl. Rennkit nicht teurer als 16.500 Euro sein.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach