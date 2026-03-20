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Die Spannung steigt: Erstes Aufeinandertreffen der neuen Sportbike-WM

Nach der Superbike-WM absolvieren die Sportbike-Kategorie und die WorldWCR einen Test in Portimão. Insbesondere das erste Aufeinandertreffen der neuen Einstiegsserie wird mit Spannung erwartet.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Matteo Vannucci bei Testfahrten mit der Aprilia RS660
Matteo Vannucci bei Testfahrten mit der Aprilia RS660
Foto: Instagram/Matteo Vannucci
Matteo Vannucci bei Testfahrten mit der Aprilia RS660
© Instagram/Matteo Vannucci

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Beim Europaauftakt der Superbike-WM in Portimão beginnt endlich auch die Saison der Rahmenserien – der neuen Sportbike-WM und der Women's Circuit Racing World Championship, kurz WorldWCR. Vorab findet in der kommenden Woche für beide Serien auf dem Autódromo Internacional do Algarve ein Test statt.

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Der offizielle Test – das bedeutet, die Teilnahme ist Pflicht – wird am Montag, 23. März, durchgeführt; los geht es um 9 Uhr (10 Uhr MEZ). Die Teilnehmer der Sportbike-Serie haben sieben Sessions zu je 30 Minuten, die Frauen müssen dagegen mit sechs Sessions zu je 25 Minuten klarkommen. Ab 13:15 Uhr ist eine einstündige Mittagspause vorgesehen.

Vorwiegend das erste Kräftemessen der Sportbike-WM wird mit Spannung erwartet, da bisher nie alle Teilnehmer und Motorräder gleichzeitig auf der Strecke waren. Mit 33 Piloten und sechs Herstellern verspricht es eine spannende Kategorie zu werden. Yamaha rüstet zwölf Fahrer aus, Kawasaki acht, Aprilia und Triumph jeweils vier, Suzuki drei und Kove zwei. Für das chinesische Werk fährt der Sachse Phillip Tonn, der bedauerlicherweise der einzige deutschsprachige Teilnehmer sein wird. Dominiert wird das Fahrerfeld von spanischen und italienischen Piloten.

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Obwohl die Yamaha R7 in beiden Serien eingesetzt wird, sind Vergleiche von Rundenzeiten nicht möglich. Für die Sportbike-Serie hat Yamaha ein Rennkit entwickelt, das in der WorldWCR nicht verwendet werden darf. Außerdem sind die Reifen in der weiblichen Fahrern vorbehaltenen Weltmeisterschaft limitiert – beim Test erhalten sie für den Vor- und Nachmittag jeweils nur einen Satz Reifen.

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