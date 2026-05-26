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Erstes Podium von Triumph in der Sportbike-WM 2026: «Wir waren spät dran»

In nationalen Serien zählte die Triumph Daytona 660 mit Titeln zu den besten Motorrädern. In der Sportbike-WM 2026 gelang Bruna Ieraci aber erst im sechsten Rennen das erste Podium.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Bruno Ieraci holte das erste Sportbike-Podest für Triumph
Bruno Ieraci holte das erste Sportbike-Podest für Triumph
Foto: Gold & Goose
Bruno Ieraci holte das erste Sportbike-Podest für Triumph
© Gold & Goose

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Die Daytona 660 ist eines von acht für die neue Sportbike-WM homologierten Motorrädern. Das Reglement sieht im Entwurf eine Leistung um 90 PS vor, was im Fall der Triumph kein Tuning erforderlich macht. In den nationalen Sportbike-Serien war das Paket äußerst erfolgreich.

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In der IDM dominierte Triumph regelrecht: Mit Champion Inigo Iglesias, Oliver Svendsen und Rick Kooistra gab es dreifach Erfolg. Tatsächlich gab es nur einen Sieg eines anderen Herstellers: Korbinian Brandl gewann den zweiten Lauf in Assen mit einer Aprilia RS660.

Mit Bruno Ieraci gab es in Italien einen souveränen Gewinner. Bei 13 Starts holte der 25-Jährige neun Siege und stand in drei weiteren auf dem Podium. Ein Sieg wurde ihm nach Disqualifikation aberkannt, aber das war nur ein kleiner Makel.

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Doch in der Sportbike-WM räumten in Estoril und Assen zunächst Kawasaki und Suzuki die Podestplätze ab und den ersten Lauf in Most gewann Aprilia. Erst im zweiten Lauf, dem sechsten Saisonrennen, gelang Triumph ein Top-3-Finish – durch Ieraci auf Platz 2. Zuvor kreuzte keine Triumph in den Top-5 die Ziellinie.

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«Den ersten Podestplatz in dieser Kategorie und auch für das erste Podium mit der Triumph Daytona einzufahren, ist ein großartiges Gefühl und freut mich riesig. Ich konnte eine sehr hohe Pace gehen und habe in jeder Runde wirklich alles gegeben», sagte der 25-Jährige erleichtert. «Ich denke, wir haben uns diesen Podestplatz redlich verdient, und zwar auch schon früher. Wir sind für meinen Geschmack etwas spät dran, aber im Rennsport läuft es nicht immer nach Plan. Mit diesem Podium bin ich für das nächste Rennen in Aragón noch motivierter als ohnehin.»

Ieraci fährt für das Team CM Racing, das einst in der Supersport-WM Erfolge feierte und Werkstatus genießt; Teamkollege ist Elia Bartolini. Im PHR Performanc ist mit Harisson Dessoy ein dritter Triumph-Pilot in der Sportbike-WM 2026 am Start.

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47

12

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25

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Bruno Ieraci

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CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

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18

12

+0,126

1:39,726

20

03

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

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38

12

+0,442

1:39,748

16

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Revo-M2

Matteo Vannucci

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91

12

+0,700

1:39,556

13

05

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Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

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50

12

+3,766

1:39,808

11

06

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

55

12

+3,794

1:39,898

10

07

Felix Mulya

Felix Putra Mulya

ProGP NitiRacing

Felix Mulya

Felix Putra Mulya

27

12

+3,972

1:39,826

9

08

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

16

12

+4,039

1:39,714

8

09

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Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+4,339

1:40,164

7

10

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Ferre Fleerackers

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