Erstes Podium von Triumph in der Sportbike-WM 2026: «Wir waren spät dran»

Die Daytona 660 ist eines von acht für die neue Sportbike-WM homologierten Motorrädern. Das Reglement sieht im Entwurf eine Leistung um 90 PS vor, was im Fall der Triumph kein Tuning erforderlich macht. In den nationalen Sportbike-Serien war das Paket äußerst erfolgreich.

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In der IDM dominierte Triumph regelrecht: Mit Champion Inigo Iglesias, Oliver Svendsen und Rick Kooistra gab es dreifach Erfolg. Tatsächlich gab es nur einen Sieg eines anderen Herstellers: Korbinian Brandl gewann den zweiten Lauf in Assen mit einer Aprilia RS660.

Mit Bruno Ieraci gab es in Italien einen souveränen Gewinner. Bei 13 Starts holte der 25-Jährige neun Siege und stand in drei weiteren auf dem Podium. Ein Sieg wurde ihm nach Disqualifikation aberkannt, aber das war nur ein kleiner Makel.

Doch in der Sportbike-WM räumten in Estoril und Assen zunächst Kawasaki und Suzuki die Podestplätze ab und den ersten Lauf in Most gewann Aprilia. Erst im zweiten Lauf, dem sechsten Saisonrennen, gelang Triumph ein Top-3-Finish – durch Ieraci auf Platz 2. Zuvor kreuzte keine Triumph in den Top-5 die Ziellinie.

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«Den ersten Podestplatz in dieser Kategorie und auch für das erste Podium mit der Triumph Daytona einzufahren, ist ein großartiges Gefühl und freut mich riesig. Ich konnte eine sehr hohe Pace gehen und habe in jeder Runde wirklich alles gegeben», sagte der 25-Jährige erleichtert. «Ich denke, wir haben uns diesen Podestplatz redlich verdient, und zwar auch schon früher. Wir sind für meinen Geschmack etwas spät dran, aber im Rennsport läuft es nicht immer nach Plan. Mit diesem Podium bin ich für das nächste Rennen in Aragón noch motivierter als ohnehin.»

Ieraci fährt für das Team CM Racing, das einst in der Supersport-WM Erfolge feierte und Werkstatus genießt; Teamkollege ist Elia Bartolini. Im PHR Performanc ist mit Harisson Dessoy ein dritter Triumph-Pilot in der Sportbike-WM 2026 am Start.