Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Genial oder fatal: Kawasaki mit SSP-Ninja in Sportbike-WM

Als einziger Hersteller setzt Kawasaki in der neuen Sportbike-WM dasselbe Motorrad wie in der Supersport-Kategorie ein. Genialer Schachzug oder fataler Fehler?

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Genial oder fatal: Kawasaki mit SSP-Ninja in Sportbike-WM
Genial oder fatal: Kawasaki mit SSP-Ninja in Sportbike-WM
Foto: Kawasaki
Genial oder fatal: Kawasaki mit SSP-Ninja in Sportbike-WM
© Kawasaki

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Als die Diskussionen über die Motorräder der neuen Sportbike-Serie begannen, wurde bei Kawasaki der Einsatz der ZX-4RR oder der Ninja 650 für wahrscheinlich gehalten. Doch Kawasaki ließ die ZX-6R 636 homologieren und damit dasselbe Motorrad, wie es seit 2025 in der Supersport-WM eingesetzt wird.

Werbung

Werbung

Mit 124 PS ist die ZX-6R das im Serientrimm mit Abstand stärkste Motorrad. Am nächsten kommt der Kawasaki die Aprilia RS660, die 105 PS leistet. Mit 179 kg ist die Ninja zudem kein Leichtgewicht. Für die Balancierung dürfte die Kawasaki somit tiefgreifende Einschnitte erfahren, denn das Reglement peilt eine Leistung von lediglich 90 PS.

Während andere Hersteller mit ihren Bikes in der britischen, italienischen oder deutschen Meisterschaft Erfahrungen gesammelt haben, beginnt Kawasaki bei null. Denn in der BSB setzte man die 650er ein, in CIV und IDM fehlte Kawasaki.

Empfehlungen

Dennoch vertrauen mit ProDina, MTM, Pons Italika und Box77 vier Teams und acht Piloten auf die ZX-6R. Alle Teams haben bereits in der abgeschafften Supersport-300 mit Kawasaki zusammengearbeitet.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien