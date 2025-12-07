Genial oder fatal: Kawasaki mit SSP-Ninja in Sportbike-WM

Als die Diskussionen über die Motorräder der neuen Sportbike-Serie begannen, wurde bei Kawasaki der Einsatz der ZX-4RR oder der Ninja 650 für wahrscheinlich gehalten. Doch Kawasaki ließ die ZX-6R 636 homologieren und damit dasselbe Motorrad, wie es seit 2025 in der Supersport-WM eingesetzt wird.

Mit 124 PS ist die ZX-6R das im Serientrimm mit Abstand stärkste Motorrad. Am nächsten kommt der Kawasaki die Aprilia RS660, die 105 PS leistet. Mit 179 kg ist die Ninja zudem kein Leichtgewicht. Für die Balancierung dürfte die Kawasaki somit tiefgreifende Einschnitte erfahren, denn das Reglement peilt eine Leistung von lediglich 90 PS.

Während andere Hersteller mit ihren Bikes in der britischen, italienischen oder deutschen Meisterschaft Erfahrungen gesammelt haben, beginnt Kawasaki bei null. Denn in der BSB setzte man die 650er ein, in CIV und IDM fehlte Kawasaki.

Dennoch vertrauen mit ProDina, MTM, Pons Italika und Box77 vier Teams und acht Piloten auf die ZX-6R. Alle Teams haben bereits in der abgeschafften Supersport-300 mit Kawasaki zusammengearbeitet.

