Jeffrey Buis (Suzuki): Gelingt dieses Mal der Sprung auf ein größeres Bike?

Acht Hersteller sind an der ersten Saison der Sportbike-WM engagiert, aber nur zwei Teams setzen die Suzuki GSX-8R ein – VLR Racing und Track & Trades Wixx Racing. Letzterem gelang mit der Verpflichtung von Jeffrey Buis ein Coup, denn der Niederländer ist mit zwei Titeln und 17 Siegen der erfolgreichste Fahrer der Supersport-WM 300.

Die Vorbereitungen auf den Saisonauftakt in Portimão vom 27. bis 29. März laufen auf Hochtouren. Auf der anspruchsvollen Piste werden die Teams der neuen Kategorie am 23. März einen Test absolvieren. Eine Einschätzung der Kräfteverhältnisse wird wohl erst dann möglich sein.

Auch die Teams wissen bisher nicht, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. «Es ist noch schwierig, unsere genaue Position einzuschätzen. Für alle ist es eine neue Meisterschaft mit neuem Material und ohne direkte Vergleichsmöglichkeit», sagte Track & Trades Wixx Racing-Teamchef Wiljan Wikselaar. «Das wird sich während der finalen Tests und der ersten Rennwochenenden zeigen. Aber wir sind nicht nur zur Teilnahme hier – wir wollen um den Titel kämpfen.»

Nachdem sein Ausflug in die Supersport-WM erfolglos verlief – in 22 Rennen holte er nur 2 Punkte –, ist die Sportbike-WM für Buis der zweite Versuch, in einer höheren Klasse Fuß zu fassen. «Die ersten Tests verliefen positiv. Das Motorrad ist stabil und lässt sich sehr gut handhaben», berichtete der 24-Jährige aus Meppel. «Die Suzuki verfügt zudem über reichlich Drehmoment, und das Potenzial ist definitiv vorhanden.»

Teamkollege von Buis ist der Belgier Ferre Fleerackers.