Julian Correra (USA): Von Jupiter über BSB in die Sportbike-WM 2026

Rennfahrer aus Nordamerika sind im Paddock der Superbike-WM selten. In der neuen Sportbike-Serie debütiert der aus Jupiter stammende US-Amerikaner Julian Correra.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Julian Correra (USA): Von Jupiter über BSB in die Sportbike-WM 2026
Julian Correra (USA): Von Jupiter über BSB in die Sportbike-WM 2026
Foto: Pons Motorsport Italika Racing
Julian Correra (USA): Von Jupiter über BSB in die Sportbike-WM 2026
© Pons Motorsport Italika Racing

Die neue Sportbike-WM bietet dem Rennfahrernachwuchs eine neue Bühne, sich international zu präsentieren. In der Debütsaison dominieren zwar bekannte Namen aus der abgeschafften Supersport-WM 300, es gibt aber auch eine Reihe neuer Gesichter.

Als einer von nur zwei US-Amerikanern in der seriennahen Weltmeisterschaft wurde Julian Correra von Pons Motorsport Italika Racing bestätigt – der andere ist Superbike-Ass Garrett Gerloff bei Kawasaki Puccetti. Auch der erst 17-jährige Correra fährt mit der ZX-6R 636 eine Kawasaki.

Übrigens: Italika ist eine 2004 gegründete Motorradmarke aus Mexiko. 2016 etablierte Firmengründer Ricardo Salinas Pliego ein Förderprogramm für junge Rennfahrer, bei dem auch Piloten anderer amerikanischer Nationen berücksichtigt werden – hiervon profitiert Correra.

Correra fuhr seit 2021 den British Talent Cup und kennt daher eine Handvoll europäischer Rennstrecken – im Kalender der Sportbike-WM aber nur Jerez.

«Es ist eine fantastische Gelegenheit, gegen die besten Nachwuchsfahrer der Welt anzutreten», freut sich Correra auf die neue Herausforderung. «Einer von nur zwei bestätigten Amerikanern im gesamten Superbike-Fahrerlager zu sein, ist eine große Ehre. Mein Fokus liegt vollends darauf, eine starke Debütsaison hinzulegen und diese Chance optimal zu nutzen.»

Teilnehmer Sportbike-WM 2026

No

Fahrer (Nation/Motorrad)

Team

38

David Salvador (I/Kawasaki)

Prodina

1

47

Antonio Torres (E/Kawasaki)

Prodina

34

Xavi Artigas (E/Kawasaki)

MTM Kawasaki

2

71

Loris Veneman (NL/Kawasaki)

MTM Kawasaki

7

Benat Fernandez (E/Kove)

Retro Traffic Team 109 KOVE

3

66

Phillip Tonn (D/Kove)

Retro Traffic Team 109 KOVE

89

Taiyo Aksu (AUS/Yamaha)

Pata AG Motorsport Italia

4

12

Humberto Maier (BR/Yamaha)

MS Racing FIMLA AD78

5

92

Gabin Cazard (F/Yamaha)

MS Racing FIMLA AD78

40

Julian Correa (USA/Kawasaki)

Pons Italika

6

88

Daniel Mogeda (I/Kawasaki)

Pons Italika

43

Marco Gaggi (I/Yamaha)

BR Corse

7

50

Carter Thompson (AUS/Yamaha)

BR Corse

16

Alvaro Fuertes (E/Kawasaki)

DEZA BOX 77

8

77

Pepe Osuna (E/Kawasaki)

DEZA BOX 77

27

Felix Mulya (RI/Yamaha)

ProGP

9

93

Arai Agaska (RI/Yamaha)

ProGP

33

Gonzalo Sanchez (E/Yamaha)

Arco University

10

69

Alessandro di Persio (I/Yamaha)

Arco University

21

Troy Sovicka (CZ/Yamaha)

Panattoni BGR Smrz Racing Team

11

26

Mirko Gennai (I/Yamaha)

Panattoni BGR Smrz Racing Team

18

Bruno Ieraci (I/Triumph)

CM Triumph Factory Racing

12

23

Elia Bartolini (I/Triumph)

CM Triumph Factory Racing

79

Tomas Alonso (P/Yamaha)

Miguel Oliveira Team

13

41

Ioannis Peristeras (GR/Aprilia)

MMR

14

98

Thomas Benetti (I/Aprilia)

MMR

55

Harrison Dessoy (GB/Triumph)

PHR Racing

15

73

Fenton Seabright (GB/Triumph)

PHR Racing

11

Mattia Sorrenti (I/Aprilia)

Revo M2

16

91

Matteo Vannucci (I/Aprilia)

Revo M2

6

Jeffrey Buis (NL/Suzuki)

Track & Trades Wixx Racing

17

65

Ferre Fleerackers (B/Suzuki)

Track & Trades Wixx Racing

68

Kas Beekmans (NL/Suzuki)

VLR Racing

18

