Julian Correra (USA): Von Jupiter über BSB in die Sportbike-WM 2026
Rennfahrer aus Nordamerika sind im Paddock der Superbike-WM selten. In der neuen Sportbike-Serie debütiert der aus Jupiter stammende US-Amerikaner Julian Correra.
Die neue Sportbike-WM bietet dem Rennfahrernachwuchs eine neue Bühne, sich international zu präsentieren. In der Debütsaison dominieren zwar bekannte Namen aus der abgeschafften Supersport-WM 300, es gibt aber auch eine Reihe neuer Gesichter.
Als einer von nur zwei US-Amerikanern in der seriennahen Weltmeisterschaft wurde Julian Correra von Pons Motorsport Italika Racing bestätigt – der andere ist Superbike-Ass Garrett Gerloff bei Kawasaki Puccetti. Auch der erst 17-jährige Correra fährt mit der ZX-6R 636 eine Kawasaki.
Übrigens: Italika ist eine 2004 gegründete Motorradmarke aus Mexiko. 2016 etablierte Firmengründer Ricardo Salinas Pliego ein Förderprogramm für junge Rennfahrer, bei dem auch Piloten anderer amerikanischer Nationen berücksichtigt werden – hiervon profitiert Correra.
Correra fuhr seit 2021 den British Talent Cup und kennt daher eine Handvoll europäischer Rennstrecken – im Kalender der Sportbike-WM aber nur Jerez.
«Es ist eine fantastische Gelegenheit, gegen die besten Nachwuchsfahrer der Welt anzutreten», freut sich Correra auf die neue Herausforderung. «Einer von nur zwei bestätigten Amerikanern im gesamten Superbike-Fahrerlager zu sein, ist eine große Ehre. Mein Fokus liegt vollends darauf, eine starke Debütsaison hinzulegen und diese Chance optimal zu nutzen.»
Teilnehmer Sportbike-WM 2026
No
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
38
David Salvador (I/Kawasaki)
Prodina
1
47
Antonio Torres (E/Kawasaki)
Prodina
34
Xavi Artigas (E/Kawasaki)
MTM Kawasaki
2
71
Loris Veneman (NL/Kawasaki)
MTM Kawasaki
7
Benat Fernandez (E/Kove)
Retro Traffic Team 109 KOVE
3
66
Phillip Tonn (D/Kove)
Retro Traffic Team 109 KOVE
89
Taiyo Aksu (AUS/Yamaha)
Pata AG Motorsport Italia
4
12
Humberto Maier (BR/Yamaha)
MS Racing FIMLA AD78
5
92
Gabin Cazard (F/Yamaha)
MS Racing FIMLA AD78
40
Julian Correa (USA/Kawasaki)
Pons Italika
6
88
Daniel Mogeda (I/Kawasaki)
Pons Italika
43
Marco Gaggi (I/Yamaha)
BR Corse
7
50
Carter Thompson (AUS/Yamaha)
BR Corse
16
Alvaro Fuertes (E/Kawasaki)
DEZA BOX 77
8
77
Pepe Osuna (E/Kawasaki)
DEZA BOX 77
27
Felix Mulya (RI/Yamaha)
ProGP
9
93
Arai Agaska (RI/Yamaha)
ProGP
33
Gonzalo Sanchez (E/Yamaha)
Arco University
10
69
Alessandro di Persio (I/Yamaha)
Arco University
21
Troy Sovicka (CZ/Yamaha)
Panattoni BGR Smrz Racing Team
11
26
Mirko Gennai (I/Yamaha)
Panattoni BGR Smrz Racing Team
18
Bruno Ieraci (I/Triumph)
CM Triumph Factory Racing
12
23
Elia Bartolini (I/Triumph)
CM Triumph Factory Racing
79
Tomas Alonso (P/Yamaha)
Miguel Oliveira Team
13
41
Ioannis Peristeras (GR/Aprilia)
MMR
14
98
Thomas Benetti (I/Aprilia)
MMR
55
Harrison Dessoy (GB/Triumph)
PHR Racing
15
73
Fenton Seabright (GB/Triumph)
PHR Racing
11
Mattia Sorrenti (I/Aprilia)
Revo M2
16
91
Matteo Vannucci (I/Aprilia)
Revo M2
6
Jeffrey Buis (NL/Suzuki)
Track & Trades Wixx Racing
17
65
Ferre Fleerackers (B/Suzuki)
Track & Trades Wixx Racing
68
Kas Beekmans (NL/Suzuki)
VLR Racing
18
