Drei Jahre verbrachte Julio Garcia in der Supersport-WM 300 und kämpfte im Kove-Werksteam 2024 zeitweise um den Titel. Als sich der chinesische Hersteller überraschend zurückzog, wechselte er zu ProDina Kawasaki und fuhr als WM-Sechster einen Sieg und sechs Podestplätze ein. Dabei erarbeitete sich der Spanier den Ruf eines risikofreudigen und nicht nachgebenden Piloten.

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Als in diesem Jahr die Sportbike-WM als neue Einsteigerserie etabliert wurde, ging Garcia einen anderen Weg und fuhr in der italienischen Supersport-Meisterschaft eine Kawasaki ZX-6R. Dies diente auch der Vorbereitung auf die Rückkehr zu ProDina, allerdings in der Sportbike-Klasse: Der erst 20-Jährige tritt die Nachfolge von Vizeweltmeister David Salvador an, der in die Supersport-WM aufsteigt.

«Wir freuen uns, gemeinsam mit Julio in die Weltmeisterschaft zurückzukehren. Im Jahr 2025 haben wir gut zusammengearbeitet und wichtige Ergebnisse erzielt, wobei wir seine Qualitäten und seine Herangehensweise an die Rennen gut kennen. Der Weg setzte sich in diesem Jahr in der CIV Supersport durch die Zusammenarbeit mit MRT Corse fort, und nun bereiten wir uns darauf vor, wieder in derselben Box zusammenzuarbeiten», verriet Teammanager Riccardo Drisaldi. «Wir wollen die gesammelten Erfahrungen nutzen, um diese neue Herausforderung anzugehen, und ihm die Voraussetzungen bieten, sein Potenzial voll auszuschöpfen.»

Für Garcia gilt es 2027, das Verpasste nachzuholen – damit dürfte der aus Málaga stammende Spanier den Titel meinen.

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«Ich kenne das Team und habe gute Erinnerungen an die gemeinsame Saison, insbesondere an den Sieg in Most. Leider hat die schwere Verletzung bei den Sommertests in Frankreich eine Saison beeinträchtigt, in der ich mitten im Kampf um den Titel stand», bedauerte Garcia. «In diesem Jahr hatte ich in der CIV Supersport die Gelegenheit, Erfahrungen mit einem anderen Motorrad zu sammeln und viel zu lernen. Jetzt möchte ich das Gelernte in dieses neue Abenteuer einbringen und gemeinsam mit dem Team daran arbeiten, mich weiterzuentwickeln und in der Weltmeisterschaft wieder konkurrenzfähig zu sein.»