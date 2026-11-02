Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Kove verliert seinen Star und bekommt für 2027 ein neues Sportbike

Das Werksteam von Kove Moto steht für die Sportbike-WM 2027 für einem Umbruch. Neben neuen Fahrer muss ein neues Motorrad konkurrenzfähig gemacht werden – was die 450RR nicht war.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

So sieht die Kove 650RR im Sportbike-Trimm aus
So sieht die Kove 650RR im Sportbike-Trimm aus
Foto: Kove Moto
So sieht die Kove 650RR im Sportbike-Trimm aus
© Kove Moto

Werbung

Werbung

Dass sich Kove in der Sportbike-WM 2026 mit der 450RR gegen eine Konkurrenz mit deutlich mehr Hubraum stemmte, hatte einen einfachen Grund – vor einem Jahr hatte der chinesische Hersteller kein anderes Motorrad im Programm. Nur auf wenigen Rennstrecken war das hochdrehende Vierzylinder-Motorrad auf Augenhöhe, zum Beispiel in Assen, wo Benat Fernandez in 1:42,190 min den Rundenrekord aufstellte.

Werbung

Werbung

Insgesamt verlief die Saison jedoch enttäuschend und der Spanier fuhr lediglich 20 WM-Punkte ein. Dabei gilt Fernandez als letzter Weltmeister der 300er-WM (auf Kove) sowie Rookies-Cup-Gewinner 2026 als großes Talent, was dem GP-Paddock nicht verborgen blieb: Der 18-Jährige wechselt für kommendes Jahr in die Moto3-WM.

«Beñat hat bereits eine beeindruckende Rennkarriere aufgebaut. Sein Wechsel in die Moto3 markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem großen Traum, in die MotoGP aufzusteigen. Wir sind stolz darauf, einen Teil zu dieser Reise beigetragen zu haben», heißt es in einer Teammitteilung. «Für KOVE hört das Streben nach noch besserer Leistung nie auf. Die im Wettbewerb gewonnenen Erkenntnisse treiben unsere Rennentwicklung weiter voran, während wir uns auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten.»

Die Herausforderung für das Kove Racing Team 109 für die Sportbike-WM 2027 ist vielschichtig. Einen adäquaten Nachfolger für Fernandez vom Kove-Projekt zu überzeugen, wird schwierig, und auch das zweite Motorrad muss neu besetzt werden. Das neue Fahrer-Duo muss zudem ein neues Motorrad entwickeln, das seit Monaten in China getestet wird.

Werbung

Werbung

Es handelt sich um die 650RR, die mutmaßlich auf der EICMA der Öffentlichkeit präsentiert wird. Szenenkenner mutmaßen, dass sich Kove an der Kawasaki ZX-6R 636 orientiert haben. Der japanische Hersteller setzt dieses Motorrad erfolgreich in der Sportbike- und Supersport-Kategorie ein, was auch das Ansinnen von Kove sein könnte.. Die Debütsaison der Einsteigerserie gewann Xavi Arigas mit einer auf 90PS gedrosselten Version der ZX-6R; mit dem offenen Modell stürmte Jeremy Alcoba mit einem furiosen WM-Finale auf den dritten Rang der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

Laut Kove leistet der Reihenvierzylindermotot der 650RR etwa 125 PS bei 13.000/min, bei einem deutlich gringeren Gewicht als die japanische Konkurrenz.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos
Fahrer
Punkte

1

Xavier Artigas

Xavier Artigas

245

2

David Salvador

David Salvador

237

3

Carter Thompson

Carter Thompson

193

4

Antonio Torres

Antonio Torres

188

5

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

143

6

Placeholder

Fenton Seabright

127

7

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

117

8

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

112

9

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

106

10

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

97

Events

Alle Sportbike-WM Events
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien