Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Lange Tage, kurze Nächte: Suzuki greift nach der Sportbike-WM-Führung

Mit der neuen Sportbike-WM kehrte Suzuki ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft zurück, und das überaus erfolgreich. Jeffrey Buis ist WM-Zweiter und hat in Most eine siegreiche Vergangenheit.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Die Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers
Die Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers
Foto: Gold & Goose
Die Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach vier Wochen Pause geht die Sportbike-WM 2026 am kommenden Wochenende auf dem Autodrom Most weiter. In Assen übernahm Kawasaki-Pilot David Salvador die Führung der Gesamtwertung, die Siege räumten aber die Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers ab. Der Niederländer und der Belgier folgen hinter Salvador auf den WM-Rängen 2 und 3.

Werbung

Werbung

Buis und Fleerackers fahren für das Team Track & Trades Wixx Racing. Teammanager Wiljan Wikselaar blickt nach dem starken Saisonbeginn voller Zuversicht auf das bevorstehende Rennwochenende in Tschechien auf dem Autodrom Most.

«Als Team sind wir extrem stolz. Hinter den Kulissen wurde in den letzten Monaten enorm viel Arbeit geleistet, um dieses Niveau zu erreichen. Lange Tage, kurze Nächte und der unermüdliche Einsatz aller Beteiligten haben zu diesem Moment geführt», sagte der Niederländer mit Verweis auf den Assen-Doppelsieg. «Unsere Fahrer haben gezeigt, was in ihnen steckt. Sie haben um jede Position gekämpft und das Maximum aus dem Paket herausgeholt. Solche Wochenenden sind das Ergebnis echter Teamarbeit und geben uns großes Selbstvertrauen für den Rest der Saison.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Das Meeting in Tschechien ist der dritte Event der Einsteigerserie im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft und das Suzuki-Team hat guten Grund für Optimismus: Buis zählt in Most mit Siegen 2021 und 2025 mit Kawasaki und KTM in der 300er-Kategorie zu den erfolgreichsten Piloten.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

David Salvador

David Salvador

69

2

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

64

3

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

59

4

Xavier Artigas

Xavier Artigas

54

5

Antonio Torres

Antonio Torres

53

6

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

41

7

Loris Veneman

Loris Veneman

40

8

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

35

9

Elia Bartolini

Elia Bartolini

22

10

Kas Beekmans

Kas Beekmans

19

Events

Alle Sportbike-WM Events

  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien