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Misano Sportbike, Rennen 2: Kawasaki siegte vor Yamaha und Triumph

Kawasaki-Pilot David Salvador siegte im zweiten Sportbike-Rennen in Misano. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Carter Thompson (Yamaha) und Fenton Seabright (Triumph).

Stephan Moosbrugger

Von

Sportbike-WM

David Salvador
David Salvador
Foto: Gold & Goose
David Salvador
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Im ersten Rennen der Sportbike-WM in Misano siegte Triumph-Pilot und Lokalmatador Bruno Ieraci – in zehn Rennen gab es in dieser Saison neun unterschiedliche Sieger! Filippo Bianchi (Aprilia) und Carter Thompson (Yamaha) komplettierten das Podium. Die schnellste Rennrunde fuhr allerdings Fenton Seabright, der für das Triumph-Team von Roadracer Peter Hickman fährt.

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Auch in der neuen Sportbike-WM basiert die Startaufstellung für das zweite Rennen nicht allein auf der Superpole. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab dem zehnten Startplatz das Qualifying.

Von der Pole-Position ging somit Seabright ins Rennen. Neben ihm standen Thompson und Salvador (Kawasaki) in der ersten Startreihe. Reihe 2 bildeten Gaggi (Yamaha), Torres (Kawasaki) und Osuna (Kawasaki). In der dritten Startreihe standen Samstags-Sieger Ieraci, Artigas (Kawasaki) und Bartolini (Triumph).

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Im Artikel erwähnt

Zum Start des Sportbike-Rennens über 12 Runden um 12.45 Uhr betrug die Lufttemperatur 30 Grad Celsius. Der Asphalt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte sich auf 50 Grad aufgeheizt.

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Salvador erwischte den besten Start und übernahm die Führung. Thompson hatte mit einem Wheelie zu kämpfen. Seabright war Zweiter, Samstags-Sieger Ieraci stürzte in Kurve 3.

Seabright konnte Salvador noch in der ersten Runde überholen und die Führung übernehmen. Doch Salavdor konterte.

Die Reihenfolge zu Beginn von Runde 2: Salvador, Seabright und Thompson. Salvador und Seabright kämpften um die Führung. Im hinteren Feld gingen in Kurve 13 Veneman und Benetti zu Boden. An der Spitze duellierten sich Seabright, Thompson, Salvador und Artigas.

Die Reihenfolge am Ende von Runde 4: Thompson, Salvador, Artigas, Seabright und Bartolini.

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Acht Runden vor Schluss stürzte Bartolini in Kurve 14 – das Rennen war für ihn vorbei. Kurz danach stürzte auch Sanchez.

Die Top-5 sieben Runden vor dem Ende: Thompson, Salvador, Artigas, Torres und Seabright.

Es blieb spannend: Zur Hälfte des Rennens bestand die Spitzengruppe aus über zehn Fahrern. Thompson und Salvador duellierten sich an der Spitze.

Fünf Runden vor dem Ende stürzte Sovicka. Das Duell zwischen Thompson und Salvador an der Spitze ging munter weiter.

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Vier Runden vor Schluss stürzte Di Persio. Die Spitzengruppe bestand nun aus neun Fahrern. Wildcard-Pilot Bianchi kämpfte sich auf Platz 3 nach vorn.

Die Reihenfolge drei Runden vor dem Ende: Salvador, Artigas, Bianchi, Seabright und Thompson. Maier stürzte in Kurve 14.

Mittlerweile duellierten sich Artigas und Salvador an der Spitze. Fernandez stürzte. Artigas musste weit gehen und fiel auf Position 4 zurück.

Seabright übernahm die Führung und ging als Erster in die letzte Runde. Hinter ihm wechselten seine Rivalen die Positionen durch.

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Dann ging Salvador wieder in Führung – er überquerte die Ziellinie vor Thompson und Seabright. Es war der zweite Saisonsieg für den WM-Leader. Torres, Bianchi und Artigas komplettierten die Top-6.

Mit dem Sieg in Misano konnte David Salvador seine WM-Führung ausbauen.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

12

20:47,645

1:43,202

25

02

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

12

+0,039

1:43,176

20

03

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

12

+0,148

1:42,966

16

04

Filippo Bianchi

Team MMP Velocita

Filippo Bianchi

25

12

+0,942

1:43,043

13

05

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

12

+1,055

1:43,100

11

06

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

6

12

+1,097

1:43,264

10

07

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

12

+1,167

1:42,697

9

08

Marco Gaggi

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

Marco Gaggi

43

12

+1,359

1:43,243

8

09

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+1,523

1:43,144

7

10

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

12

+3,772

1:43,141

6

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