Most, Sportbike-Qualifying: Kawasaki vor Aprilia – Suzuki mit mehr Mühe

Sechs Hersteller sind im ersten Jahr der Sportbike-WM fest dabei: Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph und Yamaha. Im einzigen freien Training am Freitagmittag sorgte im Autodrom Most Portimao-Sieger Loris Veneman (Kawasaki) mit 1:40,027 min für die Bestmarke, mit winzigen 0,048 sec Rückstand wurde Elia Bartolini (Triumph) Zweiter. Die Top-12 fuhren innerhalb einer Sekunde, unter ihnen waren Fahrer aller Marken.

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Für die erste nennenswerte Zeit im Qualifying sorgte erneut Veneman, der mit 1:39,620 min die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes drehte. 6 min vor Ende der 25-minütigen Session lagen nur drei Fahrer unter 1:40 min, dann kam es zum Showdown.

WM-Leader David Salvador (Kawasaki) katapultierte sich mit 1:39,473 min an die Spitze der Zeitenliste und wurde bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge nicht mehr unterboten. Neben ihm in Reihe 1 stehen Matteo Vannucci (Aprilia) und Veneman.

In Reihe 2 schafften es Fenton Seabright (Triumph), Antonio Torres (Kawasaki) und Kas Beekmans auf der besten Suzuki.

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Der Australier Carter Thompson brachte die beste Yamaha auf Startplatz 9, direkt hinter ihm lieg Benat Fernandez auf einer Kove. Dessen Teamkollege Phillip Tonn fehlt in Tschechien nach einem Trainingsunfall verletzungsbedingt, Ersatzfahrer Loris Schönrock, normal in der Moto3-Junioren-WM unterwegs, konnte sich mit über 9 sec Rückstand nicht für die Rennen qualifizieren.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Erstaunlich: Die beiden Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers, vor den Rennen in Most mit jeweils einem Laufsieg in Assen Zweiter und Dritter der Weltmeisterschaft, stehen nur auf den Grid-Positionen 11 und 14.