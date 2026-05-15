Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Most, Sportbike-Qualifying: Kawasaki vor Aprilia – Suzuki mit mehr Mühe

Sportbike-WM-Leader David Salvador aus Spanien eroberte in Most seine erste Pole-Position in dieser Klasse und ließ das Team ProDina Kawasaki jubeln. Aprilia und Triumph können im Autodrom mithalten.

Sportbike-WM

Polesetter David Salvador auf seiner gelben ProDina-Kawasaki
Polesetter David Salvador auf seiner gelben ProDina-Kawasaki
Foto: gold & goose
Polesetter David Salvador auf seiner gelben ProDina-Kawasaki
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Sechs Hersteller sind im ersten Jahr der Sportbike-WM fest dabei: Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph und Yamaha. Im einzigen freien Training am Freitagmittag sorgte im Autodrom Most Portimao-Sieger Loris Veneman (Kawasaki) mit 1:40,027 min für die Bestmarke, mit winzigen 0,048 sec Rückstand wurde Elia Bartolini (Triumph) Zweiter. Die Top-12 fuhren innerhalb einer Sekunde, unter ihnen waren Fahrer aller Marken.

Werbung

Werbung

Für die erste nennenswerte Zeit im Qualifying sorgte erneut Veneman, der mit 1:39,620 min die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes drehte. 6 min vor Ende der 25-minütigen Session lagen nur drei Fahrer unter 1:40 min, dann kam es zum Showdown.

WM-Leader David Salvador (Kawasaki) katapultierte sich mit 1:39,473 min an die Spitze der Zeitenliste und wurde bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge nicht mehr unterboten. Neben ihm in Reihe 1 stehen Matteo Vannucci (Aprilia) und Veneman.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In Reihe 2 schafften es Fenton Seabright (Triumph), Antonio Torres (Kawasaki) und Kas Beekmans auf der besten Suzuki.

Werbung

Werbung

Der Australier Carter Thompson brachte die beste Yamaha auf Startplatz 9, direkt hinter ihm lieg Benat Fernandez auf einer Kove. Dessen Teamkollege Phillip Tonn fehlt in Tschechien nach einem Trainingsunfall verletzungsbedingt, Ersatzfahrer Loris Schönrock, normal in der Moto3-Junioren-WM unterwegs, konnte sich mit über 9 sec Rückstand nicht für die Rennen qualifizieren.

Erstaunlich: Die beiden Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers, vor den Rennen in Most mit jeweils einem Laufsieg in Assen Zweiter und Dritter der Weltmeisterschaft, stehen nur auf den Grid-Positionen 11 und 14.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Superpole

  3. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

38

02

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

03

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

71

04

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

05

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

06

Kas Beekmans

VLR Racing Team Suzuki

Kas Beekmans

68

07

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

08

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

55

09

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

10

Benat Fernandez

Kove Racing Team 109

Benat Fernandez

7

Events

Alle Sportbike-WM Events
  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Die neue Sportbike-WM wird bunt

    Live

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  3. Die neue Sportbike-WM wird bunt

    Live

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM