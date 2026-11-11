Road-Racer Peter Hickman greift auch 2027 in der Sportbike-WM an

Ein Sieg, sechs Podestplätze und mit Fenton Seabright der beste Triumph-Pilot der Sportbike-WM 2026 – Peter Hickman kann mit dem Debüt seines PHR-Teams auf internationaler Bühne zufrieden sein. Dass man das offizielle Werksteam – CM Racing aus Italien – hinter sich gelassen hat, dürfte dabei eine große Genugtuung für den 39-Jährigen gewesen sein.

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Dies gilt es in der neuen Saison fortzusetzen, und der Road-Racer vertraut auf sein diesjähriges Fahrer-Duo Seabright und Harrison Dessoy. «Wir wollten ganz vorn mitkämpfen, und wir haben Podiumsplätze sowie einen Rennsieg erzielt, was für den Start in das Jahr 2027 vielversprechend ist», weiß der Engländer. «Es warten neue Herausforderungen auf uns, aber ich weiß, dass unser Team, die Fahrer und die Maschinen alle zusammenarbeiten werden, um 2027 eine weitere spannende Saison zu gestalten.»

Seabright hatte einen mageren Start in die Saison und sah nur in vier der ersten sechs Rennen das Ziel. Doch ab Most kämpfte der 24-Jährige konstant in den Top-5. «Der Saisonstart und das Saisonende waren zwar schwierig, aber was für ein fantastisches Jahr es gewesen ist! Meine Saison hat gezeigt, wie wir uns als Team weiterentwickelt und gestärkt haben», sagte Seabright. «Ohne alle Beteiligten wäre das alles nicht möglich gewesen, daher ein riesiges Dankeschön an das Team. Ein besonderer Dank geht an Peter Hickman, der mir sein Vertrauen geschenkt und mir diese Gelegenheit gegeben hat, zu beweisen, was wir als Team leisten können. Ich kann es kaum erwarten, 2027 gemeinsam noch mehr zu erleben.»

Dessoy fuhr seine erste WM-Saison und sah sich mit unbekannten Gegnern und neuen Rennstrecken konfrontiert. Dies berücksichtigt, sind zwei Podestplätze und der zwölfte WM-Rang vielversprechende Ergebnisse. «Zu Beginn hatte ich eigentlich keine großen Erwartungen, was die Ergebnisse oder die Platzierung in der Meisterschaft anging. Doch zwei Podiumsplätze, Top-10-Platzierungen und den 12. Platz in der Meisterschaft bei meinem Debüt zu erreichen, ist eine fantastische Leistung», betonte der 21‑Jährige. «Ich halte es für wichtig, die unglaubliche Arbeit hervorzuheben, die das PHR‑Performance-Team in diesem Jahr geleistet hat. Und ein abschließendes Dankeschön an Peter Hickman dafür, dass er dieses unglaubliche Team zusammengestellt und mir die Möglichkeit gegeben hat, in der Weltmeisterschaft zu fahren.»

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