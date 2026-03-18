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Phillip Tonn nach Kove-Test in Valencia: «Potenzial ist vorhanden»
Wenige Tage vor dem offiziellen Test und dem Saisonauftakt der Sportbike-WM 2026 in Portimão testete Phillip Tonn erstmals die Kove 450RR. Der erste Eindruck ist gut.
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Kove bereitet sich auf die Sportbike-WM 2026Kove bereitet sich auf die Sportbike-WM 2026Foto: Kove Racing Team 109
Kove bereitet sich auf die Sportbike-WM 2026© Kove Racing Team 109
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Die neue Sportbike-WM steht in den Startlöchern. Nach dem offiziellen Test am 23. März in Portimão findet am darauffolgenden Wochenende der Saisonauftakt statt. Entsprechend laufen die Vorbereitungen der Teams auf Hochtouren.
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Mit nur zwei Bikes ist Kove der Exot im Teilnehmerfeld, was auch auf das Motorrad zutrifft. Die 450RR ist mit einem hochdrehenden Reihenvierzylindermotor ausgestattet und hat den geringsten Hubraum aller sechs eingesetzten Motorräder. Das werksunterstützte Kove Racing Team 109 setzt neben 300er-Weltmeister Benat Fernandez den Sachsen Phillip Tonn ein. Kürzlich wurde ein erster Test absolviert. «Wir waren in Valencia zum Testen mit meinem neuen Team und meinem neuen Bike. Alles war neu für mich und es war ziemlich aufregend, die Kove zum ersten Mal zu fahren», erzählte der 20-jährige Tonn. «Wir müssen noch viele Dinge erledigen, bewerten oder ändern. An den zwei Testtagen wollen wir herausfinden, was wir an der Front und am Heck anpassen können, um möglichst große Fortschritte zu erzielen. Im Grunde arbeiten wir aber an allem, was möglich ist, um das Bike für mich anzupassen.»
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Kove 450RR: Mindestens 210 ccm weniger, mindestens 19 kg leichter Den Hubraumnachteil kompensiert Kove durch ein geringes Gewicht. Durch ein komplexes Balancesystem werden die verschiedenen Konzepte mittels Leistungssteigerung am Motor, Drehmomentbegrenzung und/oder Gewicht ausgeglichen. Das chinesische Motorrad darf zwischen 19 und 28 kg leichter sein als die Bikes der Konkurrenz. «Was ich spüre, ist, dass das Bike ein gutes Handling und viel Grip hat», lobte Tonn. «Das Potenzial ist in jedem Fall vorhanden, umso mehr freue ich mich auf die nächsten Schritte.»
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