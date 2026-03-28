Portimão, Lauf 1: Kawasaki-Doppelsieg bei fantastischer Sportbike-Premiere

Die Premiere der neuen Sportbike-WM auf dem Autódromo Internacional do Algarve wurde wegen der Vielfalt im Teilnehmerfeld mit Spannung erwartet. Die Pole-Position hatte sich mit Matteo Vannucci ein Aprilia-Pilot gesichert, stark aber auch Suzuki mit Ferre Fleerackers, Kas Beekmans und Jeffrey Buis auf den Startplätzen zwei bis 4. In der Startaufstellung waren Kawasaki, Triumph und Honda mit Loris Veneman (5.), Bruno Ieraci (6.) und Gaststarter Diego Poncet ebenfalls vorn dabei – im Qualifying war Kawasaki-Pilot David Salvador sogar Dritter, doch der Spanier erhielt eine Strafversetzung um sechs Plätze.

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Obwohl die Yamaha R7 von den meisten Fahrern eingesetzt wird, schaffte es mit Carter Thompson nur ein Pilot in die Top-10. Von den permanent engagierten Herstellern ist nur Kove offensichtlich im Hintertreffen – 300er-Weltmeister Benat Fernandez und Phillip Tonn qualifizierten sich lediglich als 20. und 32. Die chinesische Marke ist jedoch ohnehin nicht punkteberechtigt, weil die 450RR bisher nicht homologiert ist.

Der um 14:00 Uhr Ortszeit gestartete erste Lauf ging über elf Runden. Den Sprint zur ersten Kurve gewann BSB-Champion Beekmans und mit Fleerackers und Buis dahinter war es sogar eine Suzuki-Dreifach-Führung. Beekmans fiel noch in der ersten Runde auf Platz 4 zurück und Pole-Setter Vannucci ging als Führender in die zweite Runde. Das Feld war eng beisammen: Die Top-12 fuhren innerhalb von zwei Sekunden. Die Führung wechselte in den nächsten Runden mehrfach, und mit Ieraci und Salvador mischten auch Triumph und Kawasaki in den Top-5 mit.

Nach fünf Runden hatten sich die Top-9 ein wenig abgesetzt. Honda-Pilot Poncet (10.) führte die Verfolger an. Mittlerweile gab es im breiten Mittelfeld auch einige Stürze. Als dann in Runde 6 auch noch Beekmans, Xavi Artigas (Kawasaki) und Fenton Seabright stürzten, wurde das Rennen abgebrochen. Die schnellste Rennrunde fuhr bis dahin Loris Veneman (Kawasaki) in 1:48,602 min.

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Neustart über fünf Runden

Als alle Piloten versorgt, die Trümmer beseitigt und die Strecke gereinigt waren, erfolgte der Restart mit dem Stand bei Abbruch. Es waren hektische fünf Runden! Aus der ersten Reihe starteten Ieraci (Triumph), Buis (Suzuki) und Salvador (Kawasaki).

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Dieses Mal bog Buis als Führender in die erste Kurve ein, dahinter Ieraci und Artigas. In Runde 2 gab es mit Elia Bartolini und Vannucci jedoch die nächsten Stürze. Das Durcheinander in der vorderen Gruppe nutzte Artigas zu einem 0,6 sec Vorsprung auf Buis und Torres (Kawasaki) – auf der nächsten Geraden war der schnelle Spanier wieder gestellt.

Die Top-8 fuhren bis in die letzte Runde innerhalb nur einer Sekunde. Es ging drunter und drüber. Das Kawasaki-Duo Salvador und Antonio Torres führte das Feld in die letzte Runde, dahinter die Suzukis von Buis und Fleerackers. Auf der Linie tauschten die Positionen: Torres gewann 0,023 sec vor Salvador und 0,032 sec vor Fleerackers!

Mit Ieraci (6.), Poncet (7.) und Gaggi (10.) brachten auch Triumph, Honda und Yamaha ein Motorrad in die Top-10. Stark auch Benat Fernandez, die mit der Kove als 13. die Ziellinie kreuzte, aber keine Punkte erhält. Nach dem Sturz von Vannucci wurde Aprilia unter Wert geschlagen. Mattia Sorrenti brachte die beste RS660 auf Platz 14 ins Ziel.

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