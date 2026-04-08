Premierensieger Antonio Torres (Kawasaki): «Sportbike-WM weniger verrückt»

Der Auftakt der neuen Sportbike-WM in Portimão war ein Fest: Sieben Hersteller und 34 Piloten zeigten grandiosen und spannenden Motorsport. Der große Gewinner war Kawasaki mit Siegen in beiden Rennen und einem kompletten Podium im zweiten Lauf.

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Als erster Sieger der Nachwuchsserie geigte Antonio Torres auf. Der junge Spanier zählte auch in der abgeschafften 300er-WM zu den stärksten Piloten, einen Sieg hatte er bisher aber nicht eingefahren. Der Kawasaki-Pilot setzte sich im Abbruchrennen als 17. der Startaufstellung durch.

«Ich bin überglücklich. Es ist mein erster Sieg, und dass es gleich der erste Sieg überhaupt in dieser Kategorie ist, ist unglaublich», jubelte der 18-Jährige. «Vor allem, weil wir weit hinten gestartet sind und es geschafft haben, so viel aufzuholen, bis wir schließlich gewonnen haben. Es gab zwar zur Halbzeit eine rote Flagge, aber das hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Ich bin konzentriert geblieben und habe meine Emotionen gut im Griff gehabt, sodass ich das Ergebnis nach Hause bringen konnte.»

Teamkollege David Salvador holte zweite Plätze

Nach Platz 3 im zweiten Rennen ist Torres mit 41 WM-Punkten auch der erste Sportbike-Leader. Nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat sein ProDina-Teamkollege David Salvador, der zweimal Zweiter wurde. «Das Podium mit meinem Teamkollegen zu teilen, ist etwas Besonderes – das ist das Beste, was man in einem Team haben kann», freute sich Torres für seinen Landsmann.

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Und was hält Torres von der neuen Kategorie? «Die Sportbike-WM ist ganz anders – die Rennen in der Supersport-300 waren viel verrückter. Diese neue Kategorie gefällt mir sehr gut», reihte sich der Teenager in den Tenor seiner Kollegen ein.