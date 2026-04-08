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Premierensieger Antonio Torres (Kawasaki): «Sportbike-WM weniger verrückt»

Die Resonanz auf die Sportbike-WM in Portimão war durchweg positiv. Als erster Sieger der neuen Einsteigerserie der Superbike-WM schrieb sich Kawasaki-Pilot Antonio Torres in die Statistik ein.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Den ersten Sieg der neuen Sportbike-WM sicherte sich Antonio Torres
Den ersten Sieg der neuen Sportbike-WM sicherte sich Antonio Torres
Foto: Gold & Goose
Den ersten Sieg der neuen Sportbike-WM sicherte sich Antonio Torres
© Gold & Goose

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Der Auftakt der neuen Sportbike-WM in Portimão war ein Fest: Sieben Hersteller und 34 Piloten zeigten grandiosen und spannenden Motorsport. Der große Gewinner war Kawasaki mit Siegen in beiden Rennen und einem kompletten Podium im zweiten Lauf.

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Als erster Sieger der Nachwuchsserie geigte Antonio Torres auf. Der junge Spanier zählte auch in der abgeschafften 300er-WM zu den stärksten Piloten, einen Sieg hatte er bisher aber nicht eingefahren. Der Kawasaki-Pilot setzte sich im Abbruchrennen als 17. der Startaufstellung durch.

«Ich bin überglücklich. Es ist mein erster Sieg, und dass es gleich der erste Sieg überhaupt in dieser Kategorie ist, ist unglaublich», jubelte der 18-Jährige. «Vor allem, weil wir weit hinten gestartet sind und es geschafft haben, so viel aufzuholen, bis wir schließlich gewonnen haben. Es gab zwar zur Halbzeit eine rote Flagge, aber das hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Ich bin konzentriert geblieben und habe meine Emotionen gut im Griff gehabt, sodass ich das Ergebnis nach Hause bringen konnte.»

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Teamkollege David Salvador holte zweite Plätze

Nach Platz 3 im zweiten Rennen ist Torres mit 41 WM-Punkten auch der erste Sportbike-Leader. Nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat sein ProDina-Teamkollege David Salvador, der zweimal Zweiter wurde. «Das Podium mit meinem Teamkollegen zu teilen, ist etwas Besonderes – das ist das Beste, was man in einem Team haben kann», freute sich Torres für seinen Landsmann.

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Und was hält Torres von der neuen Kategorie? «Die Sportbike-WM ist ganz anders – die Rennen in der Supersport-300 waren viel verrückter. Diese neue Kategorie gefällt mir sehr gut», reihte sich der Teenager in den Tenor seiner Kollegen ein.

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Zeit

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01

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

71

11

20:03,173

1:48,571

25

02

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

11

+0,060

1:48,533

20

03

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

11

+0,094

1:48,514

16

04

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

11

+0,140

1:48,563

13

05

Elia Bartolini

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

Elia Bartolini

23

11

+0,182

1:48,920

11

06

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

6

11

+0,258

1:48,709

10

07

Diego Poncet

Rac41-Honda

Diego Poncet

36

11

+0,775

1:48,571

9

08

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

11

+1,425

1:48,400

8

09

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

11

+1,427

1:48,708

7

10

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

18

11

+1,537

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