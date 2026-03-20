Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Prognose von Jeffrey Buis (Suzuki): Sportbike-WM mit hoher Leistungsdichte

Als zweifacher 300er-Weltmeister gilt Jeffrey Buis als einer der stärksten Piloten der neuen Sportbike-WM. Vergleichen lassen sich die beiden Kategorien jedoch nicht, sagt der Suzuki-Pilot.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Jeffrey Buis
Jeffrey Buis
Foto: Instagram/Jeffrey Buis
Jeffrey Buis
© Instagram/Jeffrey Buis

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der abgeschafften Supersport-300-Kategorie war Jeffrey Buis eine Bank: 27 Podestplätze, 17 Siege und zwei WM-Titel hat der Niederländer in 86 Rennen eingefahren und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Pilot.

Werbung

Werbung

Mit der neuen Sportbike-WM beginnt für den 24-Jährigen aus Meppel ein neues Abenteuer. Nachdem sein Versuch in der Supersport-WM 2022 ohne eine Top-15-Platzierung scheiterte, ist die Einsteigerserie mit leistungsstärkeren Motorrädern in der Mitte zwischen den 300ern und der Supersport-Klasse angesiedelt.

«Die ersten Meter auf dem Sportbike waren zugegebenermaßen eine ziemliche Umstellung», gab Buis unseren Kollegen gegenüber von Racesport.nl zu. «Ich hatte sie mir eher wie eine Supersport-300 vorgestellt, aber das ist absolut nicht der Fall. Vom Fahrgefühl her fühlt sie sich viel mehr wie eine Supersport an, nur mit etwas geringerer Höchstgeschwindigkeit. Bremsen, Kurvenfahren und Beschleunigen erfordern einfach mehr. Alles geht schneller und aggressiver vonstatten. Man muss präziser fahren, und auch körperlich ist es eine Herausforderung. Das merkt man sofort.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Feld der Sportbike-WM liegt eng beieinander

Jeffrey Buis

Werbung

Werbung

Buis fährt im Team Track & Trades Wixx Racing eine Suzuki GSX-8R, die mit seinem Landsmann Kas Beekman die britische Meisterschaft gewann. Die breite Konkurrenz mit sechs Marken konnte Buis bereits auf der Rennstrecke beobachten.

«Was mir bei den ersten Tests und Trainingseinheiten sofort auffiel, war wie eng das Feld beieinander liegt. Ich hatte erwartet, dass die Unterschiede zu Beginn größer wären, aber das scheint nicht der Fall zu sein», staunte der Niederländer. «Als ich kürzlich zum ersten Mal mit anderen Fahrern auf der Bahn fuhr, lagen alle ziemlich nah beieinander. Das Fahrgefühl verbessert sich mit jeder Trainingseinheit. Wir lernen ständig dazu, und das ist wichtig, da diese Klasse für alle neu ist. Das macht Prognosen schwierig, motiviert aber gleichzeitig zusätzlich.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Sportbike-WM Events

  • Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.03.2026
    Zum Event

  2. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  3. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien