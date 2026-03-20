Prognose von Jeffrey Buis (Suzuki): Sportbike-WM mit hoher Leistungsdichte

In der abgeschafften Supersport-300-Kategorie war Jeffrey Buis eine Bank: 27 Podestplätze, 17 Siege und zwei WM-Titel hat der Niederländer in 86 Rennen eingefahren und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Pilot.

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Mit der neuen Sportbike-WM beginnt für den 24-Jährigen aus Meppel ein neues Abenteuer. Nachdem sein Versuch in der Supersport-WM 2022 ohne eine Top-15-Platzierung scheiterte, ist die Einsteigerserie mit leistungsstärkeren Motorrädern in der Mitte zwischen den 300ern und der Supersport-Klasse angesiedelt.

«Die ersten Meter auf dem Sportbike waren zugegebenermaßen eine ziemliche Umstellung», gab Buis unseren Kollegen gegenüber von Racesport.nl zu. «Ich hatte sie mir eher wie eine Supersport-300 vorgestellt, aber das ist absolut nicht der Fall. Vom Fahrgefühl her fühlt sie sich viel mehr wie eine Supersport an, nur mit etwas geringerer Höchstgeschwindigkeit. Bremsen, Kurvenfahren und Beschleunigen erfordern einfach mehr. Alles geht schneller und aggressiver vonstatten. Man muss präziser fahren, und auch körperlich ist es eine Herausforderung. Das merkt man sofort.»

Feld der Sportbike-WM liegt eng beieinander Jeffrey Buis

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Buis fährt im Team Track & Trades Wixx Racing eine Suzuki GSX-8R, die mit seinem Landsmann Kas Beekman die britische Meisterschaft gewann. Die breite Konkurrenz mit sechs Marken konnte Buis bereits auf der Rennstrecke beobachten.

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