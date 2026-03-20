Prognose von Jeffrey Buis (Suzuki): Sportbike-WM mit hoher Leistungsdichte
Als zweifacher 300er-Weltmeister gilt Jeffrey Buis als einer der stärksten Piloten der neuen Sportbike-WM. Vergleichen lassen sich die beiden Kategorien jedoch nicht, sagt der Suzuki-Pilot.
In der abgeschafften Supersport-300-Kategorie war Jeffrey Buis eine Bank: 27 Podestplätze, 17 Siege und zwei WM-Titel hat der Niederländer in 86 Rennen eingefahren und ist damit der mit Abstand erfolgreichste Pilot.
Mit der neuen Sportbike-WM beginnt für den 24-Jährigen aus Meppel ein neues Abenteuer. Nachdem sein Versuch in der Supersport-WM 2022 ohne eine Top-15-Platzierung scheiterte, ist die Einsteigerserie mit leistungsstärkeren Motorrädern in der Mitte zwischen den 300ern und der Supersport-Klasse angesiedelt.
«Die ersten Meter auf dem Sportbike waren zugegebenermaßen eine ziemliche Umstellung», gab Buis unseren Kollegen gegenüber
Feld der Sportbike-WM liegt eng beieinander
Jeffrey Buis
Buis fährt im Team Track & Trades Wixx Racing eine Suzuki GSX-8R, die mit seinem Landsmann Kas Beekman die britische Meisterschaft gewann. Die breite Konkurrenz mit sechs Marken konnte Buis bereits auf der Rennstrecke beobachten.
«Was mir bei den ersten Tests und Trainingseinheiten sofort auffiel, war wie eng das Feld beieinander liegt. Ich hatte erwartet, dass die Unterschiede zu Beginn größer wären, aber das scheint nicht der Fall zu sein», staunte der Niederländer. «Als ich kürzlich zum ersten Mal mit anderen Fahrern auf der Bahn fuhr, lagen alle ziemlich nah beieinander. Das Fahrgefühl verbessert sich mit jeder Trainingseinheit. Wir lernen ständig dazu, und das ist wichtig, da diese Klasse für alle neu ist. Das macht Prognosen schwierig, motiviert aber gleichzeitig zusätzlich.»
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