RT Motorsport Honda: WM-Rückkehr mit einem Routinier und einem Rookie

Bis 2024 zählte RT Motorsports zu den besten Teams der Supersport-WM 300. Damals betrieb Rob Vennegoor ein Kawasaki-Team in Kooperation mit Tuning-Spezialist Frank Krekeler. Der größte Erfolg wurde 2021 mit dem Engländer Tom Booth-Amos gefeiert, der Vizeweltmeister wurde, sechsmal aufs Podium brauste und zwei Rennen gewann. Als sich die Wege trennten, verlagerte RT Motorsports den Fokus auf die neue Sportbike-Klasse und trat mit Triumph in der IDM/Euro Moto an. Mit Inigo Iglesias wurde 2025 der Titel eingefahren.

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Dann öffnete sich überraschend eine Tür zur Rückkehr ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft mit der Unterstützung von Honda Europe. Das Team tritt 2027 als Sencat RT Motorsports – Honda Racing auf. Einen vielversprechenden Test mit der CBR600RR hatte man in Hockenheim mit Daniel Mogeda absolviert. Fahrer wurden von Vennegoor jedoch noch nicht bestätigt.

Dies holte der Niederländer nun nach und präsentierte Marco Gaggi (23) und Freddi Barnes (19) als sein Fahrer-Duo 2027. «Wir haben lange und hart daran gearbeitet, ein Team zusammenzustellen, das wirklich wettbewerbsfähig ist», betonte Vennegoor. «Mit Marco und Freddie haben wir zwei Fahrer an Bord, die zwar sehr unterschiedliche Hintergründe haben, aber beide über das Talent und den Ehrgeiz verfügen, ganz vorn mitzufahren. Gemeinsam mit Honda und der neuen CBR600RR haben wir ein Team aufgebaut, auf das wir stolz sein können.»

Zur Erinnerung: Wie Kawasaki hat auch Honda in der Supersport- und Sportbike-WM dasselbe Motorrad homologieren lassen. Aber erst ab Misano, als das Yamaha-Team AG Motorsport Italia unterjährig zu Honda wechselte, war Honda mit einem Motorrad im Teilnehmerfeld vertreten.

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Gaggi ist seit 2022 ein fester Bestandteil der Weltmeisterschafts und fuhr in der Supersport-WM 300 insgesamt vier Top-3-Ergebnisse ein. Im vergangenen Jahr war der 22-Jährige mit der Yamaha R7 in der Sportbike-Kategorie zuerst chancenlos, kam mit dem neuen Modell gegen Saisonende aber immer besser in Schwung. Der 19-jährige Barnes wiederum ist WM-Neuling und wird viel lernen müssen.

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