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Sensation: Honda mit RT Motorsports fix in der Sportbike-WM 2027 dabei

Nach der Saison 2024 verabschiedete sich RT Motorsports als Kawasaki-Team von der seriennahen Weltmeisterschaft. Mit Unterstützung von Honda kehrt Teamchef Rob Vennegoor in die Sportbike-WM zurück.

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Die Honda CBR600RR wurde bereits im Sportbike-Trimm getestet
Die Honda CBR600RR wurde bereits im Sportbike-Trimm getestet
Foto: RT Motorsports
Die Honda CBR600RR wurde bereits im Sportbike-Trimm getestet
© RT Motorsports

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Bis 2024 zählte RT Motorsports zu den besten Teams der Supersport-WM 300. Damals betrieb Rob Vennegoor ein Kawasaki-Team in Kooperation mit Tuning-Spezialist Frank Krekeler. Der größte Erfolg wurde 2021 mit dem Engländer Tom Booth-Amos gefeiert, der Vizeweltmeister wurde, sechsmal aufs Podium brauste und zwei Rennen gewann.

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Als sich die Wege trennten, verlagerte RT Motorsports den Fokus auf die neue Sportbike-Klasse und trat mit Triumph in der IDM/Euro Moto an. Das Team verpflichtete Inigo Iglesias – mit dem man bereits in der 300er-WM verbunden war – und gewann den Sportbike-Titel 2025. In diesem Jahr fuhr man mit Jakob Rosenthaler, Tom Kuil und Bruno Ieraci Siege und Podestplätze ein.

RT Motorsports verbündet sich für 2027 mit Honda Europe

Als Vennegoor von Honda Europe das Angebot erhielt, mit der CBR600RR in die Weltmeisterschaft zurückzukehren, musste der Niederländer nicht lange überlegen: 2027 tritt das Team in der Sportbike-WM als RT Motorsports – Honda Racing auf!

«Wir sind sehr stolz darauf, dieses neue Projekt in Angriff zu nehmen, und das Vertrauen von Honda ist für uns eine große Anerkennung nach vielen Jahren harter Arbeit, erzielten Erfolgen und – was ebenso wichtig ist – dem Aufbau starker und dauerhafter Beziehungen zu unseren treuen Partnern», sagte Vennegoor. «Ein Team lässt sich nicht in einem Jahr aufbauen, sondern entsteht über einen viel längeren Zeitraum hinweg. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Punkt erreicht zu haben, aber noch mehr als das treibt uns der enorme Ehrgeiz an, dieses Projekt mit Honda zum Erfolg zu führen.»

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Zur Erinnerung: Wie Kawasaki hat auch Honda in der Supersport- und Sportbike-WM dasselbe Motorrad homologieren lassen. Aber erst ab Misano, als das Yamaha-Team AG Motorsport Italia unterjährig zu Honda wechselte, war Honda mit einem Motorrad im Teilnehmerfeld vertreten.

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Fahrer wurden von Vennegoor noch nicht bestätigt, doch einen vielversprechenden Test hat man in Hockenheim mit Daniel Mogeda absolviert. Der Spanier mit Erfahrung in der 300er-WM und Sportbike wäre ein geeigneter Kandidat.

«Wir führen derzeit Gespräche mit mehreren Fahrern, und in den kommenden Wochen werden wir unsere Fahreraufstellung sowie unsere Partner für die Saison 2027 bekannt geben», bat der Niederländer um Geduld. «Mein Dank gilt Honda für das Vertrauen, das sie in RT Motorsports gesetzt haben, sowie allen unseren Partnern, die unser Projekt weiterhin unterstützen. Wir freuen uns darauf, diese neue Herausforderung gemeinsam anzugehen.»

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