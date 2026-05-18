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Sportbike-Leader David Salvador (Kawasaki) wartet weiter auf ersten Sieg

Wieder verpasste David Salvador beim Meeting der Sportbike-WM 2026 in Most seinen ersten Saisonsieg, aber der Kawasaki-Pilot baut seine WM-Führung in kleinen Schritten aus.

Von

Sebastian Fränzschky und Kay Hettich

Sportbike-WM

David Salvador muss weiter auf seinen ersten Sportbike-Sieg warten
David Salvador muss weiter auf seinen ersten Sportbike-Sieg warten
Foto: Gold & Goose
David Salvador muss weiter auf seinen ersten Sportbike-Sieg warten
© Gold & Goose

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Es war ein turbulentes Wochenende in der Sportbike-Kategorie, besonders der von zahlreichen Stürzen geprägte zweite Lauf. Umkämpft bis zur Ziellinie waren beide Rennen: Die Top-3 kreuzten in unter einer Sekunde die Ziellinie!

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Während die Siege an Matteo Vannucci (Aprilia) und Antonio Torres (Kawasaki) gingen, kreuzte David Salvador zweimal als Dritter die Ziellinie. Im zweiten Lauf fehlten Salvador nur 0,4 sec zum Sieg.

«Es war ein schwieriges Rennen mit vielen Stürzen und viele Piloten fuhren noch aggressiver. Es ist wichtiger, Punkte zu sammeln und die Ruhe zu bewahren», sagte der 22-Jährige im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky. «Ich bin zuversichtlich, dass ich bald den ersten Sieg einfahren werde, denn wir arbeiten im Team auf eine gute Weise zusammen. Bis dahin gratuliere ich Antonio und seiner Crew zum Sieg.»

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Salvador holte in den bisher sechs Rennen fünf Podestplätze und wurde einmal Vierter. Diese Konstanz spülte den Kawasaki-Piloten an die WM-Führung. Nach dem Rennwochenende in Tschechien führt der Madrilene um zehn Punkte vor Torres und 17 Punkte vor Jeffrey Buis (Suzuki).

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«WM-Führender zu sein, ist eine nette Sache, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre ein Sieg schöner, und daran werde ich weiter arbeiten. Ich werde versuchen, etwas Gewicht abzunehmen und die Aerodynamik auf dem Bike zu verbessern, denn auf den Geraden verliere ich immer etwas auf die anderen», erklärte der Madrilene. «Zu überholen ist so schwierig und ich muss immer noch etwas später bremsen. Im Vergleich zu Suzuki war es hier in Most ähnlich wie davor in Assen, aber die Aprilia und die Triumph scheinen mehr Power zu haben.»

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Bestzeit

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01

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

12

20:08,367

1:39,762

25

02

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

18

12

+0,126

1:39,726

20

03

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

12

+0,442

1:39,748

16

04

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

12

+0,700

1:39,556

13

05

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

12

+3,766

1:39,808

11

06

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

55

12

+3,794

1:39,898

10

07

Felix Mulya

Felix Putra Mulya

ProGP NitiRacing

Felix Mulya

Felix Putra Mulya

27

12

+3,972

1:39,826

9

08

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

16

12

+4,039

1:39,714

8

09

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+4,339

1:40,164

7

10

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

65

12

+10,413

1:40,031

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