Sportbike-Leader David Salvador (Kawasaki) wartet weiter auf ersten Sieg

Es war ein turbulentes Wochenende in der Sportbike-Kategorie, besonders der von zahlreichen Stürzen geprägte zweite Lauf. Umkämpft bis zur Ziellinie waren beide Rennen: Die Top-3 kreuzten in unter einer Sekunde die Ziellinie!

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Während die Siege an Matteo Vannucci (Aprilia) und Antonio Torres (Kawasaki) gingen, kreuzte David Salvador zweimal als Dritter die Ziellinie. Im zweiten Lauf fehlten Salvador nur 0,4 sec zum Sieg.

«Es war ein schwieriges Rennen mit vielen Stürzen und viele Piloten fuhren noch aggressiver. Es ist wichtiger, Punkte zu sammeln und die Ruhe zu bewahren», sagte der 22-Jährige im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky. «Ich bin zuversichtlich, dass ich bald den ersten Sieg einfahren werde, denn wir arbeiten im Team auf eine gute Weise zusammen. Bis dahin gratuliere ich Antonio und seiner Crew zum Sieg.»

Salvador holte in den bisher sechs Rennen fünf Podestplätze und wurde einmal Vierter. Diese Konstanz spülte den Kawasaki-Piloten an die WM-Führung. Nach dem Rennwochenende in Tschechien führt der Madrilene um zehn Punkte vor Torres und 17 Punkte vor Jeffrey Buis (Suzuki).

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«WM-Führender zu sein, ist eine nette Sache, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre ein Sieg schöner, und daran werde ich weiter arbeiten. Ich werde versuchen, etwas Gewicht abzunehmen und die Aerodynamik auf dem Bike zu verbessern, denn auf den Geraden verliere ich immer etwas auf die anderen», erklärte der Madrilene. «Zu überholen ist so schwierig und ich muss immer noch etwas später bremsen. Im Vergleich zu Suzuki war es hier in Most ähnlich wie davor in Assen, aber die Aprilia und die Triumph scheinen mehr Power zu haben.»