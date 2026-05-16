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Sportbike-WM Most: Erster Sieg für Aprilia, Suzuki & Kawasaki knapp besiegt

Nach jeweils zwei Siegen von Kawasaki und Suzuki in der neuen Sportbike-WM konnte im ersten Rennen in Most Aprilia triumphieren. Matteo Vannucci gewann 0,059 sec vor Jeffrey Buis.

Ivo Schützbach

Von

Sportbike-WM

Sieger Matteo Vannucci
Sieger Matteo Vannucci
Foto: gold & goose
Sieger Matteo Vannucci
© gold & goose

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Im Qualifying präsentierten sich im Autodrom Most alle sechs Sportbike-Hersteller Kawasaki, Aprilia, Triumph, Suzuki, Yamaha sowie Kove konkurrenzfähig und schafften es mit mindestens einem Fahrer in die Top-10. WM-Leader David Salvador eroberte mit seiner ProDina-Kawasaki die Pole-Position, neben ihm standen Matteo Vannucci (Aprilia) und Loris Veneman (Kawasaki) in der ersten Startreihe.

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Noch bevor das Rennen losging, gab es die ersten Stürze von Jose Osuna und Elia Bartolini in der Aufwärmrunde.

Nach dem Start gab es in der ersten Runde einen Crash mit vier Fahrern, während Salvador den Pulk vor Vannucci und Antonio Torres anführte und die Suzuki-Piloten Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers, vor Most Zweiter und Dritter der WM-Wertung, Sechster und Achter waren.

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Nach vier Runden reichte die Spitzengruppe von Platz 1 bis 11, nur Yamaha hatte keinen Fahrer dabei. Zur Halbzeit hatte sich die Gruppe auf acht Youngster reduziert, die meiste Zeit führte Aprilia-Talent Vannucci vor Salvador.

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Eingangs der vorletzten Runde verbremste sich der führende Vannucci vor der zweiten Kurve und büßte dadurch drei Positionen ein. Buis ging vor Salvador und Vannucci in die letzte Runde. Vannucci kämpfte seine Gegner mit gehörigem Ärger im Bauch nieder und gewann sein erstes Rennen in der Sportbike-WM vor Buis und Salvador. Damit triumphierte erstmals Aprilia vor Suzuki und Kawasaki!

Fenton Seabright brachte die beste Triumph auf Platz 7, Benat Fernandez wurde mit der Kove 10. und Felix Mulya sah mit der schnellsten Yamaha als 13. die Zielflagge.

In der Weltmeisterschaft verteidigte Salvador seine Führung erfolgreich, Buis konnte durch die vier Punkte mehr in Nordböhmen aber bis auf einen Zähler zum Spanier aufschließen.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

02

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

03

Loris Veneman

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

Loris Veneman

71

04

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

05

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

06

Kas Beekmans

Kas Beekmans

VLR Racing Team Suzuki

Kas Beekmans

Kas Beekmans

68

07

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

08

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

55

09

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

10

Benat Fernandez

Benat Fernandez

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Benat Fernandez

Benat Fernandez

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