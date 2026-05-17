Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Sportbike-WM Most, Lauf 2: Zwei Favoriten gestürzt – Kawasaki-Fahrer siegt

Kawasaki-Pilot Antonio Torres gewann in Most sein zweites Rennen zur Sportbike-WM in diesem Jahr, Markenkollege David Salvador baute als Dritter seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Triumph 2.

Ivo Schützbach

Von

Sportbike-WM

Chaos in der ersten Kurve: Veneman und Buis am Boden
Chaos in der ersten Kurve: Veneman und Buis am Boden
Foto: thorsten horn
Chaos in der ersten Kurve: Veneman und Buis am Boden
© thorsten horn

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In den ersten beiden Events der neuen Sportbike-WM heimste jeweils ein Hersteller beide Siege ein: In Portimao Kawasaki mit Antonio Torres und Loris Veneman, in Assen Suzuki mit Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers. Im ersten Rennen am Samstag in Most triumphierte erstmals Aprilia mit Matteo Vannucci, der sich gegen Buis und WM-Leader David Salvador (Kawasaki) behaupten konnte.

Werbung

Werbung

Der Stand in der Weltmeisterschaft vor dem zweiten Rennen in Nordböhmen: Salvador lag mit 85 Punkten nur noch einen Zähler vor Buis, dahinter klaffte bereits eine ordentliche Lücke zu Vannucci, Torres und Fleerackers, die allesamt 66 Punkte hatten.

Die beste Ausganglage für das sechste Saisonrennen hatte Bruno Ieraci (Triumph), der dank der schnellsten Runde in Lauf 1 von Pole losbrausen durfte. Neben ihm standen Vannucci und Torres, Veneman kam von Position 5 und Fleerackers nur von 14.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In der ersten Kurve mussten fünf Fahrer den Notausgang nehmen; Veneman, Buis, Seabright, Maier und Bartolini crashten! Mit Veneman und Buis waren damit zwei Toppiloten aus dem Rennen.

Werbung

Werbung

Ieraci hatte einen hervorragenden Start, der Triumph-Pilot lag nach drei Runden in der Spitzengruppe zusammen mit Salvador, Vannucci, Torres, Xavi Artigas (Kawasaki) und Kas Beekmans (Suzuki) bereits 1,5 sec vor den Verfolgern.

Dieses Sextett konnte sich immer weiter absetzen, bis sich zu Beginn der siebten Runde Samstag-Sieger Vannucci mit der Aprilia RS 660 in die erste Kurve hinein verbremste und vorübergehend den Anschluss verlor.

Antonio Torres gewann zum zweiten Mal in dieser Saison
Antonio Torres gewann zum zweiten Mal in dieser Saison
Foto: gold & goose
Antonio Torres gewann zum zweiten Mal in dieser Saison
© gold & goose

In den letzten zwei Runden wechselten die Positionen zwischen Ieraci, Salvador, Torres, Artigas und Beekmans mehrfach und Vannucci war plötzlich auch wieder dran. In der letzten Kurve rutschte Beekmans aus und räumte Artigas ab, Torres gewann mit der Kawasaki sein zweites Rennen in dieser Saison vor Ieraci (Triumph) und Salvador (Kawasaki), der seine WM-Führung damit von nur einem Punkt auf jetzt 10 ausbauen konnte. Vannucci sah die Zielflagge als Vierter vor dem Australier Carter Thompson mit der besten Yamaha. Für Suzuki-Ass Fleerackers blieb nur Position 10, Benat Fernandez strandete mit der Kove nach dem Chaos in der ersten Kurve und seinem Ritt durch den Kies auf Platz 18.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

12

20:08,367

1:39,762

25

02

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

18

12

+0,126

1:39,726

20

03

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

12

+0,442

1:39,748

16

04

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

12

+0,700

1:39,556

13

05

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

12

+3,766

1:39,808

11

06

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

Harrison Dessoy

55

12

+3,794

1:39,898

10

07

Felix Mulya

Felix Putra Mulya

ProGP NitiRacing

Felix Mulya

Felix Putra Mulya

27

12

+3,972

1:39,826

9

08

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

16

12

+4,039

1:39,714

8

09

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+4,339

1:40,164

7

10

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

65

12

+10,413

1:40,031

6

Events

Alle Sportbike-WM Events

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien