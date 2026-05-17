Sportbike-WM Most, Lauf 2: Zwei Favoriten gestürzt – Kawasaki-Fahrer siegt

In den ersten beiden Events der neuen Sportbike-WM heimste jeweils ein Hersteller beide Siege ein: In Portimao Kawasaki mit Antonio Torres und Loris Veneman, in Assen Suzuki mit Jeffrey Buis und Ferre Fleerackers. Im ersten Rennen am Samstag in Most triumphierte erstmals Aprilia mit Matteo Vannucci, der sich gegen Buis und WM-Leader David Salvador (Kawasaki) behaupten konnte.

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Der Stand in der Weltmeisterschaft vor dem zweiten Rennen in Nordböhmen: Salvador lag mit 85 Punkten nur noch einen Zähler vor Buis, dahinter klaffte bereits eine ordentliche Lücke zu Vannucci, Torres und Fleerackers, die allesamt 66 Punkte hatten.

Die beste Ausganglage für das sechste Saisonrennen hatte Bruno Ieraci (Triumph), der dank der schnellsten Runde in Lauf 1 von Pole losbrausen durfte. Neben ihm standen Vannucci und Torres, Veneman kam von Position 5 und Fleerackers nur von 14.

In der ersten Kurve mussten fünf Fahrer den Notausgang nehmen; Veneman, Buis, Seabright, Maier und Bartolini crashten! Mit Veneman und Buis waren damit zwei Toppiloten aus dem Rennen.

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Ieraci hatte einen hervorragenden Start, der Triumph-Pilot lag nach drei Runden in der Spitzengruppe zusammen mit Salvador, Vannucci, Torres, Xavi Artigas (Kawasaki) und Kas Beekmans (Suzuki) bereits 1,5 sec vor den Verfolgern.

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Dieses Sextett konnte sich immer weiter absetzen, bis sich zu Beginn der siebten Runde Samstag-Sieger Vannucci mit der Aprilia RS 660 in die erste Kurve hinein verbremste und vorübergehend den Anschluss verlor.

Antonio Torres gewann zum zweiten Mal in dieser Saison Foto: gold & goose Antonio Torres gewann zum zweiten Mal in dieser Saison © gold & goose

In den letzten zwei Runden wechselten die Positionen zwischen Ieraci, Salvador, Torres, Artigas und Beekmans mehrfach und Vannucci war plötzlich auch wieder dran. In der letzten Kurve rutschte Beekmans aus und räumte Artigas ab, Torres gewann mit der Kawasaki sein zweites Rennen in dieser Saison vor Ieraci (Triumph) und Salvador (Kawasaki), der seine WM-Führung damit von nur einem Punkt auf jetzt 10 ausbauen konnte. Vannucci sah die Zielflagge als Vierter vor dem Australier Carter Thompson mit der besten Yamaha. Für Suzuki-Ass Fleerackers blieb nur Position 10, Benat Fernandez strandete mit der Kove nach dem Chaos in der ersten Kurve und seinem Ritt durch den Kies auf Platz 18.

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