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Neue Sportbike-WM Portimao: Aprilia eroberte im Qualifying die erste Pole

Der Europa-Auftakt der SBK-Weltmeisterschaften 2026 markiert zugleich die Premiere der neuen Sportbike-Klasse. Sehr erfreulich: Im Qualifying in Portugal schafften es sechs Hersteller in die Top-10!

Ivo Schützbach

Von

Sportbike-WM

Polesetter Matteo Vannucci (Aprilia)
Polesetter Matteo Vannucci (Aprilia)
Foto: worldsbk.com
Polesetter Matteo Vannucci (Aprilia)
© worldsbk.com

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Sechs Hersteller sind im ersten Jahr der Sportbike-WM fest dabei: Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph und Yamaha – und in Portimao zusätzlich Honda mit Wildcard. Die chinesische Marke Kove unter Vorbehalt, weil die 450RR noch nicht homologiert und Phillip Tonn sowie Benat Fernandez deshalb bei den Rennen in Portimao nicht punktberechtigt sind.

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Das Teilnehmerfeld ist mit 34 Piloten prall gefüllt, die verschiedenen Konzepte mit zwei, drei und vier Zylindern mit 450 bis fast 700 ccm werden sorgfältig balanciert, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Angestrebt ist eine Motorleistung von 90 PS.

Im ersten offiziellen freien Training der neuen Kategorie fuhr der Belgier Ferre Fleerackers am Freitagmorgen mit der Suzuki GSX-8R in 1:48,823 min die schnellste Zeit. Erfreulich: In den Top-14 lagen sechs verschiedene Hersteller innerhalb einer Sekunde! Einzig Kove war mit der hochdrehenden 450RR nur auf den Rängen 29 und 30 zu finden.

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Aprilia, Suzuki und Kawasaki in Reihe 1

Im 25-minütigen Qualifying am Freitagnachmittag nutzten die Fahrer die ersten 15 min als erweitertes freies Training, dann begann die Zeitenjagd. Aprilia-Ass Matteo Vannucci sorgte mit 1:48,553 min für die erste nennenswerte Bestzeit, womit er 0,206 sec vor dem Spanier David Salvador auf einer Kawasaki ZX-6R 636 lag, die in dieser Klasse im Gegensatz zur Supersport-WM als gedrosselte Version zum Einsatz kommt.

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3 min vor Schluss setzte sich Fleerackers mit winzigen 0,01 sec Rückstand auf Platz 2, doch an Vannucci kam keiner heran. Damit geht die erste Pole-Position in der neuen WM-Klasse an Aprilia, neben dem Italiener stehen eine Suzuki und Kawasaki. Reihe 2 bilden die Niederländer Kas Beekmans, Jeffrey Buis (beide Suzuki) und Loris Veneman (Kawasaki). Der einzige deutsche Teilnehmer Phillip Tonn wurde 32.

In der Sportbike-WM engagieren sich sieben Hersteller
In der Sportbike-WM engagieren sich sieben Hersteller
Foto: worldsbk.com
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© worldsbk.com

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Pos

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Fahrer

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01

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

02

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

03

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

04

Kas Beekmans

VLR Racing Team Suzuki

Kas Beekmans

68

05

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

6

06

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

71

07

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

18

08

Diego Poncet

Rac41-Honda

Diego Poncet

36

09

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

10

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Carter Thompson

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