Steht der Triumph der Daytona 660 in der Sportbike-WM 2026 bereits fest?

Die Triumph Daytona 660 ist kein Hexenwerk. Auf Basis des preisgünstigen Mittelklasse-Roadsters Trident 660 wurde ein sportliches Motorrad mit Vollverkleidung entwickelt. Der Dreizylindermotor, mit 660 ccm leistet solide 95 PS. Mit den Bauteilen der Trident identisch ist auch das Stahlrohrchassis.
Die Daytona 660 ist eines von acht für die neue Sportbike-WM homologierten Motorrädern. Das Reglement sieht im Entwurf eine Leistung um 90 PS vor, was kein Tuning erforderlich macht. In den nationalen Sportbike-Serien war das Paket äußerst erfolgreich. Mit Bruno Ieraci gab es in Italien einen souveränen Gewinner. Bei 13 Starts holte der 25-Jährige neun Siege und stand in drei weiteren auf dem Podium. Ein Sieg wurde ihm nach Disqualifikation aberkannt, aber das ist nur ein kleiner Makel einer großartigen Saison des Triumph-Piloten.
In der IDM dominierte Triumph regelrecht: Mit Champion Inigo Iglesias, Oliver Svendsen und Rick Kooistra gab es dreifach Erfolg. Tatsächlich gab es nur einen Sieg eines anderen Herstellers: Korbinian Brandl gewann den zweiten Lauf in Assen mit einer Aprilia RS660.
Ausgerechnet im Heimatland reichte es für den besten Triumph-Piloten Harrison Dessoy hinter Kas Beekmans (Suzuki), Ferre Fleerackers (Aprilia), Fenton Seabright (Aprilia), Asher Duram (Suzuki) und Alfi Davidson (Aprilia) nur zu Rang 6. Allerdings war der 20-Jährige lange verletzt und verpasste die letzten drei Saisonmeetings. Mit zwei Siegen, fünf Podestplätzen und neun Top-6-Finish bewies der Engländer dennoch die Schlagkraft der Daytona.
In der Teilnehmerliste finden sich dennoch nur vier Daytona: Der WM-erfahrene Ieraci dürfte der stärkste Triumph-Pilot sein, zumal sein Team CM Racing Unterstützung vom Werk erfährt. Teamkollege Elia Bartolini bringt ebenfalls internationale Erfahrung aus der Moto3 und Supersport-300 mit. Im britischen Team PHR starten Dessoy und Seabright.
