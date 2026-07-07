Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Suzuki GSX-8R eingebremst: Sportbike-Siege kaum mehr möglich

Die neue Sportbike-WM hat sich mit spannenden Rennen innerhalb kürzester Zeit zu einem Publikumsliebling entwickelt. Beim Balancesystem wird jedoch noch der beste Kompromiss gesucht.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Suzuki-Pilot Jeffrey Buis
Suzuki-Pilot Jeffrey Buis
Foto: Gold & Goose
Suzuki-Pilot Jeffrey Buis
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Aprilia, Honda, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph und Yamaha sind sieben Hersteller in der Sportbike-WM 2026 engagiert. Die Vielfalt der Motorräder ist hinsichtlich der Konzepte einmalig. Die Bandbreite reicht von großen Zweizylindermotoren mit 776 ccm bis zu einem 450 ccm kleinen Vierzylindermotor. Das leichteste Motorrad ist die Kove 450RR, das schwerste  die Suzuki GSX-8R.

Werbung

Werbung

Ein komplexes Balancesystem soll für Chancengleichheit sorgen. Dass im ersten Jahr der Meisterschaft immer wieder nachjustiert werden muss, ist verständlich. So erklärt sich auch, warum ein Hersteller an einem Rennwochenende um Podestplätze kämpft, am nächsten aber nicht mehr die Top-5 erreicht. So erging es Suzuki.

«Die ersten beiden Rennwochenenden waren besonders stark. Alles passte perfekt zusammen. Wir hatten eine gute Basis, die Geschwindigkeit war da, und ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich um die Siege mitfahren konnten. Auf dieses Gefühl verlässt man sich als Fahrer», erzählte Jeffrey Buis in seiner Kolumne bei racesport.nl. «Danach änderte sich leider etwas, worauf wir keinen Einfluss hatten. Die Leistung der Suzuki wurde etwas gedrosselt, und das merkt man deutlich. Ich weiß, von außen betrachtet sieht es mitunter nicht danach aus, aber auf dem Motorrad spürt man sofort, wenn etwas fehlt.»

Im Artikel erwähnt

Buis ist mit einem Sieg und drei Podestplätzen aktuell WM-Vierter, doch seit Most schaffte es der zweifache 300er-Weltmeister nicht mehr unter die besten fünf.

Werbung

Werbung

«Man muss in jeder Runde bis an die Grenzen gehen, um das Tempo halten zu können. Attackieren wird dann schwierig. Man konzentriert sich hauptsächlich darauf, keinen Boden zu verlieren, dabei will man als Rennfahrer ja eigentlich nach vorn kommen», erklärte der Niederländer. «Das betrifft nicht nur mich; meine Suzuki-Kollegen Kas Beekmans und Ferry Fleerackers geht es genauso wie mir. Das sagt eigentlich schon alles. Natürlich kämpfen wir weiter, denn Aufgeben kommt für mich nicht infrage. Aber es erleichtert die Sache nicht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

David Salvador

David Salvador

164

2

Antonio Torres

Antonio Torres

130

3

Xavier Artigas

Xavier Artigas

129

4

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

107

5

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

99

6

Carter Thompson

Carter Thompson

93

7

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

88

8

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

84

9

Placeholder

Fenton Seabright

64

10

Loris Veneman

Loris Veneman

62

Events

Alle Sportbike-WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien