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Suzuki zweite Kraft beim Sportbike-Debüt: Neues Team und Rookie überzeugten

Das Teilnehmerfeld der Sportbike-WM 2026 besteht überwiegend aus Teams der abgeschafften 300er-Serie. Neben Kawasaki überzeugte beim Saisonauftakt in Portimão besonders Suzuki.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Suzuki kehrte grandios in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück
Suzuki kehrte grandios in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück
Foto: Gold & Goose
Suzuki kehrte grandios in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Kawasaki war bei der Premiere der neuen Sportbike-WM in Portimão der große Gewinner. Nicht nur beide Siege gingen an den Hersteller aus dem japanischen Akashi, sondern sogar fünf von sechs Podestplätzen.

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Für das einzige Nicht-Kawasaki-Podium sorgte WM-Neuling Ferre Fleerackers als Dritter – nur 0,055 sec hinter dem Sieger. Der Belgier startet für das neue WM-Team Track & Trades Wixx Racing. Damit bestätigte der Belgier auch die Konkurrenzfähigkeit der Suzuki GSX-8R, die mit Kas Beekmans in der umkämpften britischen Sportbike-Serie triumphierte – Fleerackers wurde Vize-Meister.

«Mit dem Wochenende in Portimão können wir zufrieden sein», kommentierte der 18-Jährige, der bereits in der Superpole als Zweiter überzeugte. «Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um ein starkes Paket zusammenzustellen, und das ist ihnen gelungen. Wir waren in jedem Training konkurrenzfähig, und das gilt auch für die Rennen. Gleich bei meinem WM-Debüt aufs Podium zu fahren, ist natürlich fantastisch. Das zweite Rennen verlief aufgrund eines Fehlers in der Schlussphase etwas weniger erfolgreich; sonst wäre sicherlich mehr drin gewesen.»

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Im Artikel erwähnt

Fleerackers fuhr im zweiten Rennen einen neunten Platz ein, Teamkollege Jeffrey Buis bestätigte als Vierter und Sechster die gute Performance der Suzuki.

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Suzuki-Sieg beim Heimrennen in Assen?

Der vielversprechende Saisonauftakt gibt Teammanager Wiljan Wikselaar Hoffnung für das Heimrennen in Assen vom 17. bis 19. April. Unmittelbar nach dem Rennwochenende in Portimão startete das niederländische Team bei einem Track-Day auf dem TT Circuit die Vorbereitung.

«Unser Debüt in der Sportbike-Weltmeisterschaft ist geschafft, und wir blicken positiv auf das Wochenende in Portugal zurück. Trotz der notwendigen Herausforderungen in der Vorbereitung hat das Team eine starke Leistung gezeigt. Die harte Arbeit der letzten Monate hat sich ausgezahlt, und das gibt uns Selbstvertrauen für den nächsten Lauf», sagte Wikselaar.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

71

11

20:03,173

1:48,571

25

02

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

11

+0,060

1:48,533

20

03

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

11

+0,094

1:48,514

16

04

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

11

+0,140

1:48,563

13

05

Elia Bartolini

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

Elia Bartolini

23

11

+0,182

1:48,920

11

06

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

6

11

+0,258

1:48,709

10

07

Diego Poncet

Rac41-Honda

Diego Poncet

36

11

+0,775

1:48,571

9

08

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

11

+1,425

1:48,400

8

09

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

11

+1,427

1:48,708

7

10

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

18

11

+1,537

1:48,758

6

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