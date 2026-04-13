Ten Kate Yamaha mischt in Sportbike-WM mit: Unterstützung für Gaststarter
Die Sportbike-WM ist eine neue Spielwiese im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft. Mit Ten Kate Yamaha mischt in Assen ein neues Team mit, allerdings im Rahmen einer Wildcard für Indi Schunselaar.
Das Teilnehmerfeld der Sportbike-WM ist mit 33 Stammfahrern prall gefüllt, daher ist nur eine Wildcard in der neuen Einsteigerserie möglich. Beim Saisonauftakt in Portimão kam Honda-Pilot Diego Poncet zum Zuge, in Assen wird Indi Schunselaar eine zusätzliche Yamaha in die Startaufstellung bringen.
Der Niederländer kann nicht nur auf den Heimvorteil bauen, sondern auch auf die technisch bestmögliche Unterstützung: Die R7 des erst 16-Jährigen wird von Ten Kate Racing aufgebaut, zudem wird das Team aus Niewleusen den Teenager auch an der Rennstrecke betreuen.
Zur Erinnerung: Ten Kate ist das erfolgreichste Team in der Supersport-Kategorie und gewann zuletzt im vergangenen Jahr mit Stefano Manzi den Titel. Man kann darf davon ausgehen, dass der Tunings-Spezialist aus dem speziellen Rennkit für die R7 noch etwas mehr herausholen kann.
«Ich freue mich riesig über die Möglichkeit, an der Sportbike-Weltmeisterschaft in Assen teilzunehmen», freute sich Schunselaar. «Mein Dank gilt dem niederländischen Verband, Ten Kate Racing Products und Yamaha Benelux, die mir diesen Schritt ermöglicht haben. Ich möchte bei meinem Heimrennen ein angemessenes Ergebnis erzielen, aber das wichtigste Ziel ist es, in dieser neuen Klasse Erfahrungen zu sammeln.»
Hauptberuflich bestreitet der Niederländer 2026 im dritten Jahr in Folge den R3 World Cup.
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