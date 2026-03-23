Test der Sportbike-WM in Portimao: Kawasaki hauchdünn vor Suzuki!

Die neue Sportbike-Weltmeisterschaft hat am Montag auf dem Autodromo Internacional do Algarve ihr erstes offizielles Lebenszeichen gesetzt – und das mit einem intensiven Testtag sowie einem ersten klaren Fingerzeig in Richtung Saisonstart am kommenden Wochenende.

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Insgesamt sieben 30-minütige Sessions standen den 23 Fahrern zur Verfügung, um sich mit den neuen Motorrädern vertraut zu machen. Anders als bei den jüngsten Superbike-Tests präsentierte sich das Wetter in Portimao von seiner besten Seite – eine willkommene Konstante für Teams und Fahrer in einer Kategorie, die vor allem eines ist: neu und komplex.

Xavi Artigas dreht am Ende auf

Lange Zeit hielt sich Xavi Artigas (MTM Kawasaki) im Klassement zurück, doch im finalen siebten Turn schlug der Moto3-Rennsieger zu. Mit einer Zeit von 1:48,894 Minuten war der Spanier einer von nur zwei Fahrern, die die 1:49er-Marke unterboten – und sicherte sich damit die inoffizielle Bestzeit des Tages.

Knapp dahinter setzte Suzuki-Pilot Ferre Fleerackers (Track & Trades Wixx Racing) ein starkes Ausrufezeichen für Suzuki. Der Belgier brachte die GSX-8R mit nur 0,067 Sekunden Rückstand auf Rang 2 und unterstrich damit das Potenzial der japanischen Marke, die erstmals seit 2023 wieder im Paddock vertreten ist. Komplettiert wurden die Top 3 von Artigas’ MTM-Teamkollegen Loris Veneman, der sich ebenfalls auf Kawasaki stark präsentierte.

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Breite Leistungsdichte und Überraschungen

Für Aufsehen sorgte auch Wildcard-Pilot Diego Poncet (Rac41-Honda), der lange Zeit die Zeitenliste anführte und letztlich Vierter wurde. Direkt dahinter bestätigte David Salvador als Vizeweltmeister der Supersport-300-WM 2025 seine Ambitionen mit Rang fünf.

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Mit Matteo Vannucci auf Aprilia folgte ein weiterer bekannter Name aus der kleineren Klasse auf Platz sechs. Insgesamt lagen die Top 9 innerhalb von weniger als einer Sekunde – ein erstes Indiz für die enorme Leistungsdichte in der neuen Kategorie.

Matteo Vannucci auf der Aprilia RS 660 Factory Foto: WorldSBK Matteo Vannucci auf der Aprilia RS 660 Factory © WorldSBK

Zweifach-Weltmeister Jeffrey Buis kam bei seiner Rückkehr ins WM-Paddock auf Rang 10, während andere hoch gehandelte Namen wie Titelverteidiger Benat Fernandez als 21. und Carter Thompson als 27. noch Anpassungsarbeit vor sich haben.

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Neue Ära mit technischer Vielfalt

Die Sportbike-WM tritt 2026 die Nachfolge der Supersport-300-WM an – und hebt das Niveau deutlich an. Die Rundenzeiten waren bereits beim Test über fünf Sekunden schneller. Sechs Hersteller sind zum Auftakt vertreten, mit völlig unterschiedlichen Konzepten: vom drehfreudigen Vierzylinder der Kawasaki ZX-6R über die kraftvolle Suzuki GSX-8R bis hin zur aerodynamisch ausgefeilten Aprilia RS 660 Factory.

Diese Vielfalt stellt die Serienverantwortlichen vor eine große Herausforderung. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, kommt ein komplexes Balance-of-Performance-System zum Einsatz, das unter anderem Motorcharakteristik, Gewicht und Drehzahlbegrenzungen berücksichtigt.

Viel Erfahrung im Fahrerfeld

Auch fahrerseitig bringt die neue Klasse eine spannende Mischung: Zahlreiche Rennsieger und Champions aus der Supersport-300-WM treffen auf nationale Titelträger und vielversprechende Neueinsteiger. Namen wie Artigas, Buis oder Veneman gehören ebenso zum erweiterten Favoritenkreis wie aufstrebende Talente aus nationalen Serien.

Aus deutscher Sicht spannend: Phillip Tonn auf der Kove 450RR. Beim Test reihte sich der Deutsche auf der 28. Position ein und lag knapp zwei Sekunden zurück.

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Ausblick auf das Rennwochenende

Nach dem erfolgreichen Testtag richtet sich der Blick nun auf den Saisonauftakt am kommenden Wochenende – ebenfalls in Portimao. Die ersten Eindrücke deuten bereits an, dass die neue Sportbike-WM mit engen Zeitabständen, unterschiedlichen Konzepten und einem breiten Feld für Spannung sorgen dürfte.

Die Rundenzeiten vom Sportbike-WM-Test in Portimao: