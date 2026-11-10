Triumph-Werksteam CM Racing stellt sich für die Sportbike-WM 2027 auf

In der Supersport-WM 2021 machte sich CM Racing als Yamaha-Team mit Luca Bernardi von sich reden, indem der Italiener als Rookie mehrere Podestplätze einfuhr und auf aufstrebender Star gehandelt wurde. Ein schwerer Sturz sorgte jedoch für das vorzeitige Saisonaus von Bernardi und als das italienische Team im Folgejahr von Randy Krummenacher hängen gelassen, sperrte Alessio Cavaliere sein Team nach einer enttäuschenden Saison mit Max Kofler zu.

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Überraschend kehrte CM Racing als Werksteam von Triumph in die neue Sportbike-WM mit zwei Motorrädern zurück. Erfolgreichste Fahrer war Bruno Ieraci, der in Misano für einen spektakulären Heimsieg sorgte, die Saison 2026 wegen diverser Stürze nur als WM-Zehnter beendete.

In der nationalen Serie überzeugte der Italiener als 300er-Champion 2023 und dem Gewinn der Sportbike-Serie 2025; auf WM-Niveau wechselten sich starke und schwache Rennen jedoch ab. Für 2027 erhält der 26-Jährige von CM Racing ein zweite Chance.

«Wir sind stolz und freuen uns darauf, diesen Weg ein weiteres Jahr gemeinsam zu gehen. Wir glauben fest an Bruno, an sein Talent und sein Potenzial, und wir blicken voller Vorfreude auf eine neue Saison, die wir mit noch größerer Motivation, Entschlossenheit und Ehrgeiz angehen werden», hieß es in einem Statement des Teams. «Wir wissen, dass es noch viel mehr zu erreichen gibt. Unser Ziel für 2027 ist klar: einen weiteren Schritt nach vorn machen, gemeinsam weiter wachsen und um noch bessere Ergebnisse kämpfen.»

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Teamkollege von Ieraci war in diesem Jahr der 23-Jährige Elia Bartolini, der für die neue Saison bisher aber keinen Vertrag hat. Bester Triumph-Pilot in der Sportbike-WM 2026 war Fenton Seabright als WM-Sechster vom Team PHR von Road-Racer Peter Hickman. In der Herstellerwertung belegt Triumph mit der Daytona 660 den zweiten Rang.