Vier Niederländer in der Sportbike-WM: Jurrien van Crugten ab Magny-Cours

Die ersten fünf Saisonmeetings pilotierte Ioannis Peristeras eine Aprilia RS660 von MMR Racing, doch der Grieche fuhr in zehn Rennen keine Top-15-Platzierung ein. Aus der seit Misano am 14. Juni andauernden Sommerpause der Einsteigerserie kommt das italienische Team daher in einer neuen Besetzung. Für die letzten drei Events – beginnend mit Magny-Cours am kommenden Wochenende – wird Jurrien van Crugten neben Thomas Benetti das zweite Motorrad pilotieren.

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Van Crugten gewann den Northern Talent Cup 2024 und bestritt seitdem mit überschaubarem Erfolg den Red Bull Rookies Cup. Zur Vorbereitung auf sein Debüt nahm der aus Hoogerheide stammende Niederländer am RS660-Cup in Misano teil – und siegte – und absolvierte einen Test auf der französischen Piste – die Sportbike-Kategorie ist für den 17-Jährigen also nicht ganz neu.

«Ich freue mich sehr über diese Chance im MMR‑Team. Die Teilnahme an der Sportbike-WM hatte ich schon länger im Auge, daher freue ich mich riesig auf mein Debüt in Magny-Cours», kommentierte der Teenager seinen überraschenden Einstieg. «Es wird eine neue Erfahrung für mich sein, und ich weiß, dass ich noch viel lernen muss. Aber ich bin bereit, vom ersten Training an alles zu geben und hart mit dem Team zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.»

Die kleinen Niederlande bringen eine beneidenswerte große Anzahl schneller Motorradrennfahrer hervor. Neben Jeffrey Buis und Kas Beekmanns (beide Suzuki) sowie Loris Veneman (Kawasaki) ist van Crugten der vierte Niederländer im Teilnehmerfeld! Buis

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