Warum man Suzuki für die Sportbike-WM 2026 nicht unterschätzen sollte

No
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
David Salvador (I/Kawasaki)
Antonio Torres (E/Kawasaki)
Xavi Artigas (E/Kawasaki)
Loris Veneman (NL/Kawasaki)
Retro Traffic Team 109 KOVE
Retro Traffic Team 109 KOVE
Pata AG Motorsport Italia
Humberto Maier (BR/Yamaha)
Julian Correa (USA/Kawasaki)
Daniel Mogeda (I/Kawasaki)
Carter Thompson (AUS/Yamaha)
Alvaro Fuertes (E/Kawasaki)
Gonzalo Sanchez (E/Yamaha)
Alessandro di Persio (I/Yamaha)
Panattoni BGR Smrz Racing Team
Panattoni BGR Smrz Racing Team
CM Triumph Factory Racing
Elia Bartolini (I/Triumph)
CM Triumph Factory Racing
Ioannis Peristeras (GR/Aprilia)
Thomas Benetti (I/Aprilia)
Harrison Dessoy (GB/Triumph)
Fenton Seabright (GB/Triumph)
Mattia Sorrenti (I/Aprilia)
Matteo Vannucci (I/Aprilia)
Track & Trades Wixx Racing
Ferre Fleerackers (B/Suzuki)
Track & Trades Wixx Racing