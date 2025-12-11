Weiter zum Inhalt
Warum man Suzuki für die Sportbike-WM 2026 nicht unterschätzen sollte
Die Suzuki ist das schwerste Motorrad der neuen Sportbike-WM und kommt auch nicht als das sportlichste Modell herüber. Warum die GSX-8R dennoch ein Geheimtipp für die Debütsaison ist.
Sportbike-WM
© Suzuki
Die Bandbreite der Motorräder für die Sportbike-WM ist riesig. Acht Hersteller haben passende Modelle homologieren lassen, für die CFMoto und Honda haben sich jedoch kein Team entschieden. In der Debütsaison dabei sind Aprilia, Kove, Yamaha, Kawasaki, Triumph und Suzuki.
Mit drei Motorrädern ist Suzuki im 33 Teilnehmer umfassenden Feld nur schwach vertreten. Weniger Piloten rüstet nur Kove aus. Im Vergleich zur chinesischen 450RR mit einem Mindestgewicht von 141 kg ist die GSX-8R ein Klotz – das japanische Motorrad ist mit 169 kg das schwerste aller homologierten Bikes. Auch optisch mutet die Suzuki nicht wie ein Rennmotorrad an – die GSX-8R wird als ‹dynamischer Alltagssportler› beworben. Und doch scheint Suzuki vieles richtig gemacht zu haben. Der Parallel-Twin mit 776 ccm leistet im Serientrimm 83 PS und liegt damit bereits ganz nahe an der von der FIM anvisierten Leistung von 90 PS. Durch ein komplexes Balancesystem, das Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Rundenzeiten berücksichtigt, werden die Motorräder ohnehin auf einen Nenner gebracht.
In der umkämpften BSB, die Vorreiter für die Sportbike-Klasse war, waren die meisten Fabrikate am Start; Sieger in diesem Jahr: Kas Beekmans vom Suzuki-Team VLR Racing. Der Niederländer dominierte außerdem als Gaststarter beim IDM-Meeting in Assen. Der 21-Jährige ist Stammfahrer in der Sportbike-WM 2026. Und im zweiten Suzuki-Team Track & Trades Wixx Racing startet mit Jeffrey Buis der erfolgreichste Pilot der abgeschafften Supersport-WM 300. Fahrerisch ist Suzuki also stark aufgestellt, zudem leistet Suzuki Niederlande umfangreiche Unterstützung.
Teilnehmer der Sportbike-WM 2026
No
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
38
David Salvador (I/Kawasaki)
Prodina
1
47
Antonio Torres (E/Kawasaki)
Prodina
34
Xavi Artigas (E/Kawasaki)
MTM Kawasaki
2
71
Loris Veneman (NL/Kawasaki)
MTM Kawasaki
7
Benat Fernandez (E/Kove)
Retro Traffic Team 109 KOVE
3
66
Phillip Tonn (D/Kove)
Retro Traffic Team 109 KOVE
89
Taiyo Aksu (AUS/Yamaha)
Pata AG Motorsport Italia
4
12
Humberto Maier (BR/Yamaha)
MS Racing FIMLA AD78
5
92
Gabin Cazard (F/Yamaha)
MS Racing FIMLA AD78
40
Julian Correa (USA/Kawasaki)
Pons Italika
6
88
Daniel Mogeda (I/Kawasaki)
Pons Italika
43
Marco Gaggi (I/Yamaha)
BR Corse
7
50
Carter Thompson (AUS/Yamaha)
BR Corse
16
Alvaro Fuertes (E/Kawasaki)
DEZA BOX 77
8
77
Pepe Osuna (E/Kawasaki)
DEZA BOX 77
27
Felix Mulya (RI/Yamaha)
ProGP
9
93
Arai Agaska (RI/Yamaha)
ProGP
33
Gonzalo Sanchez (E/Yamaha)
Arco University
10
69
Alessandro di Persio (I/Yamaha)
Arco University
21
Troy Sovicka (CZ/Yamaha)
Panattoni BGR Smrz Racing Team
11
26
Mirko Gennai (I/Yamaha)
Panattoni BGR Smrz Racing Team
18
Bruno Ieraci (I/Triumph)
CM Triumph Factory Racing
12
23
Elia Bartolini (I/Triumph)
CM Triumph Factory Racing
79
Tomas Alonso (P/Yamaha)
Miguel Oliveira Team
13
41
Ioannis Peristeras (GR/Aprilia)
MMR
14
98
Thomas Benetti (I/Aprilia)
MMR
55
Harrison Dessoy (GB/Triumph)
PHR Racing
15
73
Fenton Seabright (GB/Triumph)
PHR Racing
11
Mattia Sorrenti (I/Aprilia)
Revo M2
16
91
Matteo Vannucci (I/Aprilia)
Revo M2
6
Jeffrey Buis (NL/Suzuki)
Track & Trades Wixx Racing
17
65
Ferre Fleerackers (B/Suzuki)
Track & Trades Wixx Racing
68
Kas Beekmans (NL/Suzuki)
VLR Racing
18
