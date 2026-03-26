Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Wegen Logistik und Zoll: Chinamarke Kove darf nur unter Vorbehalt mitfahren

Am kommenden Wochenende hat die Sportbike-Klasse in Portimao an der Algarve Premiere in der Weltmeisterschaft. Wie die neue Kove 450 RR eingestuft und ob sie punkteberechtigt sein wird, ist offen.

Ivo Schützbach

Von

Sportbike-WM

Phillip Tonn auf der Kove 450 RR: Bislang ohne Homologation
Phillip Tonn auf der Kove 450 RR: Bislang ohne Homologation
Foto: Kove
Phillip Tonn auf der Kove 450 RR: Bislang ohne Homologation
© Kove

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Einen Tag, bevor die Sportbike-Weltmeisterschaft im Autodromo do Algarve im Hinterland von Portimao beginnt, muss der chinesische Hersteller Kove einen Tiefschlag einstecken. Aufgrund logistischer und zollrechtlicher Probleme war es Kove nicht möglich, die Homologationsphase 2 des Motorrad-Weltverbands FIM rechtzeitig abzuschließen. Der Prozess läuft, es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass das Motorrad vor dem Auftaktrennen am Samstag (28. März) homologiert werden kann.

Werbung

Werbung

Die SBK-Kommission hat am 26. März beschlossen, Kove unter folgenden Bedingungen eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen:

1. Der Technische Direktor der FIM hat die uneingeschränkte Befugnis, die Leistung des Motorrads und die Kalibrierung der elektronischen Motorsteuerung nach Bedarf anzupassen, um das Leistungsziel von maximal 90 PS zu erreichen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

2. Wird zu irgendeinem Zeitpunkt während einer Veranstaltung eine Leistungsüberschreitung des Motorrads festgestellt oder vermutet, ist der Hersteller verpflichtet, unverzüglich Anpassungen gemäß den Anweisungen des Technischen Direktors vorzunehmen. Sollte die Einhaltung der Vorgaben nicht erreicht werden, darf das Team nicht weiter an der Veranstaltung teilnehmen.

Werbung

Werbung

Ohne Homologation keine WM-Punkte

Um die Fairness für alle Teilnehmer und Hersteller zu gewährleisten, können der Hersteller, die Fahrer und das betreffende Team bei einer Veranstaltung keine Punkte erzielen, bis die Phase 2 des Homologationsverfahrens abgeschlossen ist.

Kove hat für sein Werksteam in der Sportbike-WM 2026 zwei Fahrer genannt: Den Deutschen Phillip Tonn (20) sowie Supersport-300-Weltmeister Benat Fernandez (18) aus Spanien. Bei den Testfahrten zu Wochenbeginn in Portimao lag das Duo deutlich zurück, während Kawasaki und Suzuki den Ton angaben.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Sportbike-WM Events

  • Vergangen

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.03.2026
    Zum Event

  2. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  3. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien