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Wiedersehen mit dem Team Freudenberg: Wildcard bei der Sportbike-WM in Most

Mit der Abschaffung der Supersport-WM 300 zog sich das Team Freudenberg aus der seriennahen Weltmeisterschaft zurück. Beim Meeting in Most gibt es ein Wiedersehen in der Sportbike-WM.

Sportbike-WM

Stepan Zuda
Stepan Zuda
Foto: Freudenberg
Stepan Zuda
© Freudenberg

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Weil KTM kein passendes Motorrad für die neue Sportbike-Kategorie im Programm hat, war 2025 die vorläufig letzte WM-Saison des sächsischen Teams Freudenberg; gleichzeitig verschwand die Farbe Orange aus dem Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft.

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Mittlerweile wissen wir: Für 2027 ist die Rückkehr in die Supersport-Kategorie mit der RC990 RC R geplant, die in diesem Jahr mit KTM-Testfahrer Jonas Folger für den Renneinsatz vorbereitet wird.

Parallel haben die Sachsen aber ein Sportbike-Projekt in Zusammenarbeit mit Triumph in der IDM bzw. Euro Moto gestartet. In diesem Jahr schickt Freudenberg Mika Siebdrath (D), Ruben Bijman (NL), Luis Rammerstorfer (A) und Stepan Zuda (CZ) auf der Daytona 660 ins Rennen.

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Freudenberg mit Wildcard bei der Sportbike-WM in Most

Für Letzteren hat Teamchef Carsten Freudenberg eine Wildcard für den WM-Lauf in Most beantragt und erhalten. «Wir freuen uns sehr über diese Chance und sind stolz darauf, Stepan bei seinem Heimrennen in der Weltmeisterschaft begleiten zu können. Für unser gesamtes Team ist das ein besonderer Moment, da Most auch zu unseren Heimstrecken gehört und viele Fans vor Ort sein werden», sagte der Sachse. «Gleichzeitig ist dieser Einsatz enorm wichtig für die Weiterentwicklung unseres Sportbike-Projekts im Hinblick auf die Zukunft. Es ist natürlich etwas Besonderes, mit einem tschechischen Fahrer bei seinem Heimrennen am Start zu sein.»

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Der 20-jährige Tscheche hatte bereits in Estoril 2020 einen Gaststart in der 300er-WM absolviert, damit im Team des früheren Top-Rennfahrers Jakub Smrz. «Vor heimischen Fans zu fahren, bedeutet mir sehr viel und bringt natürlich auch viel Aufmerksamkeit mit sich», weiß Zuda. «Ich bin super gespannt auf diese neue Erfahrung und freue mich riesig auf das Wochenende in Most.»

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