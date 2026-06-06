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Xavi Artigas (Kawasaki) nach Chaos im Parc fermé: «Ein Sieg ist ein Sieg»

Bei seinem Heimrennen in Aragon war Xavi Artigas der erfolgreichste Sportbike-Pilot. Der Kawasaki-Fahrer nahm das Geschenk seiner übermotivierten Kollegen gerne an und feierte einen Sieg.

Sportbike-WM

Xavi Artigas brach auf dem Siegerpodest in Tränen aus
Xavi Artigas brach auf dem Siegerpodest in Tränen aus
Foto: Gold & Goose
Xavi Artigas brach auf dem Siegerpodest in Tränen aus
© Gold & Goose

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Xavier Artigas stieg gut vorbereitet in die Sportbike-WM 2026 ein. Der Spanier fuhr die Kawasaki ZX-6R im vergangenen Jahr in der italienischen Supersport-Meisterschaft, die er als Gesamtzweiter beendet hatte. Für die Sportbike-Kategorie musste sich der 23-Jährige nur an die geringere Motorleistung gewöhnen.

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Nach soliden Ergebnissen in den ersten drei Saisonmeetings (ein Podium, vier Top-6-Finishs) lieferte Artigas im MotorLand Aragón sein bisher bestes Rennwochenende ab – viel besser als Platz 2 und ein Sieg geht es nicht.

Kurios war der zweite Lauf, als die Rennleitung im Parc fermé die Piloten in die richtige Reihenfolge sortierte – und Artigas als Dritter auf der Ziellinie auf Platz 1 gestellt wurde. Denn Strafen gegen Elia Bartolini (Triumph) – wegen Verursachung des Sturzes von David Salvador –, der als Erster die Ziellinie überquert hatte, sowie gegen Antonio Torres (Kawasaki) – wegen Abdrängens von Vannucci–, der Zweiter war, führten dazu, dass der MTM Kawasaki-Pilot zum Sieger erklärt wurde.

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«Ich bin überglücklich, denn wir haben es uns schon seit vielen Rennen verdient. Anders als in Most sehen wir hier die Ergebnisse. Wir sind als Dritte ins Ziel gekommen, aber ein Sieg ist ein Sieg», stellte Artigas klar. «Es war ein schwieriges Rennen, genau wie der Lauf. Auf dieser Art von Strecke mit der langen Geraden sind uns die anderen einen Schritt voraus. Ich bin glücklich, weil ich mich in den Kurven wirklich stark fühle und mit etwas Vorsprung überholen kann. Manche Fahrer können das nicht kontrollieren, es ist verrückt, aber es ist, wie es ist.»

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In der Gesamtwertung machte Artigas im MotorLand viele Punkte auf WM-Leader Salvador und den WM-Zweiten Torres gut – beide Markenkollegen vom Katalanen – und verbesserte sich mit 17 Punkten Rückstand auf den dritten WM-Rang. Den Titel hat Artigas noch nicht abgehakt.

«Wir kennen unser Potenzial, aber in dieser Kategorie weiß man nie, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Ich fühle mich stark, und wir werden bis zum Schluss kämpfen», versicherte der MTM-Pilot. «Ein erster und ein zweiter Platz an einem Wochenende sind supergute Ergebnisse, wir werden versuchen, diese Ergebnisse in den nächsten Rennen zu halten. Ich freue mich auf Misano – ich bin dort schon viele Runden in der italienischen und der europäischen Meisterschaft gefahren und denke, ich kann dort stark bleiben.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

11

22:01,401

1:59,290

25

02

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

11

+0,038

1:59,143

20

03

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

55

11

+0,110

1:58,980

16

04

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

11

+0,232

1:59,011

13

05

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

16

11

+0,290

1:59,052

11

06

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

23

11

+2,913

1:59,022

10

07

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

11

+2,926

1:59,164

9

08

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

11

+8,426

2:00,116

8

09

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

11

+8,498

1:59,869

7

10

Julian Correa

Pons Motosport Italika Racing

Julian Correa

40

11

+8,523

1:59,958

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