Xavi Artigas (Kawasaki) nach Chaos im Parc fermé: «Ein Sieg ist ein Sieg»

Xavier Artigas stieg gut vorbereitet in die Sportbike-WM 2026 ein. Der Spanier fuhr die Kawasaki ZX-6R im vergangenen Jahr in der italienischen Supersport-Meisterschaft, die er als Gesamtzweiter beendet hatte. Für die Sportbike-Kategorie musste sich der 23-Jährige nur an die geringere Motorleistung gewöhnen.

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Nach soliden Ergebnissen in den ersten drei Saisonmeetings (ein Podium, vier Top-6-Finishs) lieferte Artigas im MotorLand Aragón sein bisher bestes Rennwochenende ab – viel besser als Platz 2 und ein Sieg geht es nicht.

Kurios war der zweite Lauf, als die Rennleitung im Parc fermé die Piloten in die richtige Reihenfolge sortierte – und Artigas als Dritter auf der Ziellinie auf Platz 1 gestellt wurde. Denn Strafen gegen Elia Bartolini (Triumph) – wegen Verursachung des Sturzes von David Salvador –, der als Erster die Ziellinie überquert hatte, sowie gegen Antonio Torres (Kawasaki) – wegen Abdrängens von Vannucci–, der Zweiter war, führten dazu, dass der MTM Kawasaki-Pilot zum Sieger erklärt wurde.

«Ich bin überglücklich, denn wir haben es uns schon seit vielen Rennen verdient. Anders als in Most sehen wir hier die Ergebnisse. Wir sind als Dritte ins Ziel gekommen, aber ein Sieg ist ein Sieg», stellte Artigas klar. «Es war ein schwieriges Rennen, genau wie der Lauf. Auf dieser Art von Strecke mit der langen Geraden sind uns die anderen einen Schritt voraus. Ich bin glücklich, weil ich mich in den Kurven wirklich stark fühle und mit etwas Vorsprung überholen kann. Manche Fahrer können das nicht kontrollieren, es ist verrückt, aber es ist, wie es ist.»

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In der Gesamtwertung machte Artigas im MotorLand viele Punkte auf WM-Leader Salvador und den WM-Zweiten Torres gut – beide Markenkollegen vom Katalanen – und verbesserte sich mit 17 Punkten Rückstand auf den dritten WM-Rang. Den Titel hat Artigas noch nicht abgehakt.

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«Wir kennen unser Potenzial, aber in dieser Kategorie weiß man nie, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Ich fühle mich stark, und wir werden bis zum Schluss kämpfen», versicherte der MTM-Pilot. «Ein erster und ein zweiter Platz an einem Wochenende sind supergute Ergebnisse, wir werden versuchen, diese Ergebnisse in den nächsten Rennen zu halten. Ich freue mich auf Misano – ich bin dort schon viele Runden in der italienischen und der europäischen Meisterschaft gefahren und denke, ich kann dort stark bleiben.»