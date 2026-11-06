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Sportbike-Weltmeister Xavi Artigas (Kawasaki) tritt zur Titelverteidung an

Kawasaki und Weltmeister Xavier Artigas hatten durchblicken lassen, dass man sich eine weitere Zusammenarbeit in der Sportbike-WM 2027 vorstellen können. Am Donnerstag wurde es bestätigt.

Sportbike-WM

Xavi Artigas bleibt Kawasaki und dem MTM-Team treu
Xavi Artigas bleibt Kawasaki und dem MTM-Team treu
Foto: Kawasaki/GeeBee Imaqes
Xavi Artigas bleibt Kawasaki und dem MTM-Team treu
© Kawasaki/GeeBee Imaqes

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In der ersten Saison der Sportbike-WM sahen wir spannende und umkämpfte Rennen, die aber weniger von Windschattenduellen geprägt wurden als zuvor in der 300er-Serie. Die Titelentscheidung fiel im letzten Rennen zugunsten von Kawasaki-Pilot Xavi Artigas.

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Artigas fährt für das starke Kawasaki-Team Moto Tuning Mol, das ihm jedoch keine Aufstiegschancen in die nächsthöhere Klasse bieten kann. Mit 23 Jahren ist der Spanier jedoch noch jung genug, um eine weitere Saison in der Sportbike-Kategorie zu bleiben, und dort seinen Titel zu verteidigen. Am Donnerstagnachmittag wurde die Verlängerung bestätigt. Kawasaki Europe steht hinter dem Projekt.

«Ich freue mich sehr, meine Reise mit der Kawasaki Europe-Familie fortzusetzen, und als Weltmeister ist es für mich etwas ganz Besonderes» freute sich Artigas. «Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft ist meine nächste Herausforderung die Titelverteidigung, und ich bin bestens aufgestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe großes Vertrauen zu Ludo und dem gesamten Team und freue mich auf eine weitere Saison mit ihnen, in der wir erneut gewinnen und gemeinsam weitere Fortschritte erzielen wollen. Ich möchte mich bei KME, Steve und Ludo für diese Chance bedanken.»

Im Artikel erwähnt

Kawasaki-Manager Steve Guttridge war von der Aufholjagd des Spaniers begeistert. Der 23-Jährige lag zeitweise 42 Punkte hinter seinem Landsmann David Salvador zurück.

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«Xavi musste sich zuerst anpassen, um in der neuen Sportbike-Kategorie konkurrenzfähig zu sein, wo so viele talentierte Nachwuchsfahrer das ganze Rennen über im Sekundentakt gegeneinander antreten. Er hat es geschafft, sein Talent und seine Erfahrung mit Taktik zu verbinden und in jedem Rennen, insbesondere ab Saisonmitte, zu kämpfen», sagte der Engländer. «Er hat es absolut verdient, der erste Weltmeister dieser Kategorie für Kawasaki zu werden und damit die lange Tradition von Siegern aus unserem exzellenten MTM-Team fortzusetzen.»

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4

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5

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