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Xavi Artigas (Kawasaki): «Es war wichtig, in Magny-Cours zu gewinnen»

Bei noch zwei ausstehenden Meetings der Sportbike-WM 2026 spitzt sich der Titelkampf zu. In Magny-Cours machte Xavi Artigas auf seinen Kawasaki-Markenkollegen und WM-Leader David Salvador Punkte gut.

Sportbike-WM

Xavi Artigas gewann das zweite Rennen in Magny-Cours
Xavi Artigas gewann das zweite Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Xavi Artigas gewann das zweite Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In der Sportbike-WM 2026 läuft es auf den Titelgewinn von Kawasaki und auf ein Duell zwischen den Teams ProDina und Moto Tuning Mol (MTM) sowie den Fahrern David Salvador und Xavier Artigas hinaus. Beim Meeting in Magny-Cours robbte sich Artigas mit einem vierten Platz und einem Sieg um fünf Punkte näher an seinen Landsmann heran – bei noch zwei ausstehenden Meetings sind die beiden 23-Jährigen von 30 Punkten getrennt.

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Artigas ist der inkonstantere der beiden Titelanwärter. Zwei Siege und vier Podestplätze stehen zwei Siegen und acht Top-3-Ergebnissen aus zwölf Rennen gegenüber. Beide haben einen Sturz auf dem Konto. Der Katalane weiß, dass sein Rückstand in Cremona und Jerez schwer aufzuholen ist.

«Ich freue mich sehr, nach Aragon wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen und in Frankreich ein erfolgreiches Wochenende hinter mir zu haben. Es war enorm wichtig, hier zu gewinnen. Wir wollen auch in Cremona diesen Weg fortsetzen», betonte der MTM-Pilot. «Wir haben gut zusammengearbeitet, das Motorrad Schritt für Schritt verbessert und das Gefühl gefunden, das wir im Rennen am Sonntag brauchten, um den Sieg einzufahren. Ich bin zufrieden mit der Arbeit des Teams und möchte mich bei allen bedanken, die uns unterstützen.»

Im Artikel erwähnt

Zur Erinnerung: MTM ist mit drei Fahrermeisterschaften (Jeffrey Buis 2020/2023, Adrian Huertas 2021) das erfolgreichste Team der abgeschafften Supersport-WM 300.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

11

19:31,165

1:45,373

25

02

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

11

+0,098

1:45,841

20

03

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

11

+0,331

1:45,549

16

04

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

38

11

+0,550

1:45,953

13

05

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

11

+0,658

1:45,980

11

06

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

71

11

+0,756

1:45,636

10

07

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

11

+0,993

1:46,037

9

08

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

55

11

+4,396

1:45,952

8

09

Jurrien van Crugten

MMR

Jurrien van Crugten

20

11

+4,550

1:46,311

7

10

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

23

11

+4,618

1:46,330

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