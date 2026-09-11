Xavi Artigas (Kawasaki): «Es war wichtig, in Magny-Cours zu gewinnen»

In der Sportbike-WM 2026 läuft es auf den Titelgewinn von Kawasaki und auf ein Duell zwischen den Teams ProDina und Moto Tuning Mol (MTM) sowie den Fahrern David Salvador und Xavier Artigas hinaus. Beim Meeting in Magny-Cours robbte sich Artigas mit einem vierten Platz und einem Sieg um fünf Punkte näher an seinen Landsmann heran – bei noch zwei ausstehenden Meetings sind die beiden 23-Jährigen von 30 Punkten getrennt.

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Artigas ist der inkonstantere der beiden Titelanwärter. Zwei Siege und vier Podestplätze stehen zwei Siegen und acht Top-3-Ergebnissen aus zwölf Rennen gegenüber. Beide haben einen Sturz auf dem Konto. Der Katalane weiß, dass sein Rückstand in Cremona und Jerez schwer aufzuholen ist.

«Ich freue mich sehr, nach Aragon wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen und in Frankreich ein erfolgreiches Wochenende hinter mir zu haben. Es war enorm wichtig, hier zu gewinnen. Wir wollen auch in Cremona diesen Weg fortsetzen», betonte der MTM-Pilot. «Wir haben gut zusammengearbeitet, das Motorrad Schritt für Schritt verbessert und das Gefühl gefunden, das wir im Rennen am Sonntag brauchten, um den Sieg einzufahren. Ich bin zufrieden mit der Arbeit des Teams und möchte mich bei allen bedanken, die uns unterstützen.»

Zur Erinnerung: MTM ist mit drei Fahrermeisterschaften (Jeffrey Buis 2020/2023, Adrian Huertas 2021) das erfolgreichste Team der abgeschafften Supersport-WM 300.

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