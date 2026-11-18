Rennfahrer, die ihre Karriere auf Prototypenmotorrädern beginnen, haben als Ziel den Red Bull Rookies Cup, um sich dort mit herausragenden Leistungen für die Moto3-WM zu empfehlen. Im SBK-Paddock hat Yamaha ein ähnliches Nachwuchsprogramm. Zuerst wurden nur einzelne Fahrer in die BLU CRU aufgenommen und in der Supersport-300-WM unterstützt. Das bekannteste Beispiel dieser Bemühungen ist Manuel Gonzalez, aktuell Führender der Moto2-WM . Auch der Supersport-300-Weltmeister von 2022, Alvaro Diaz, ist ein Produkt des BLU-CRU-Programms.

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Seit 2021 gibt es den BLU CRU World Cup als eigenständige Serie im Rahmen der Superbike-WM. Bis 2026 wurde mit der Yamaha R3 gefahren, ab 2027 kommt die neue R7 zum Einsatz. Dieser Wechsel ist der Sportbike-WM geschuldet, die erstmals in diesem Jahr als Nachfolger der Supersport-300-WM ausgetragen wurde.

Was den R3-Cup angeht, ist Aldi Mahendra das beste Beispiel für die funktionierende Nachwuchsarbeit. Der Indonesier wurde Zweiter im Cup 2023 und gewann im darauffolgenden Jahr auf Anhieb die Supersport-300-WM. Seit 2025 fährt er in der Supersport-WM, etabliert sich nach und nach in den Top-10 und konnte bereits zwei Podestplätze erringen.

Seit Mitte November läuft die Einschreibung für den R7-Weltcup 2027, der sechs Veranstaltungen in Assen, Aragon, Most, Donington Park, Magny-Cours und Cremona umfassen wird. Das Saisonpaket kostet 29.000 € und umfasst die Nutzung einer renntauglichen R7, Lederkombi, Reifen, Kraftstoff sowie die Startgebühren. Als Bonus obendrauf erhält der Cupsieger von Yamaha Unterstützung bei der Suche nach einem Startplatz in der Sportbike-WM 2028.

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Mehrere Fahrer schafften es bis in die WM

In den vergangenen Jahren wurden Marc Vich und Alessandro di Persio von Yamaha in die WM befördert, auch der diesjährige Meister Riichi Takahira wird 2027 in die Sportbike-Klasse aufsteigen.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Besonders wichtig für Promoter Liberty: Im Cup sehen wir nicht nur schnelle Spanier und Italiener, sondern zunehmend Fahrer aus der ganzen Welt. In diesem Jahr gab es den ersten japanischen Champion in der Geschichte der Serie, der Zweite kam aus der Dominikanischen Republik und der Dritte aus Brasilien. Nur zwei Fahrer aus den diesjährigen Top-6 sind Europäer.