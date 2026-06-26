«Il Dottore»: Valentino Rossi deutet Start bei den 24h Nürburgring an

Startet der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi 2027 endlich beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring? Bei einer Medienrunde im Rahmen der 24h Spa gab der Italiener bekannt, dass er an einem Start beim Langstreckenklassiker in der Eifel startet. Dort würde Rossi auf den viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen treffen, der bereits angekündigt hat, dass er im kommenden Jahr erneut gerne am Rennen teilnehmen würde.

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«Ja, denn es sieht so aus, als könne man die Zulassung jetzt an einem Wochenende erledigen», erklärte Rossi über die Permit für die Nordschleife. Zuvor hatte Rossi mehrfach erklärt, dass er kein Fan davon ist, zunächst mehrere Rennen in langsameren Autos zu bestreiten; allerdings wurden die Regeln für die Permit für die Nordschleife seit letztem November entspannt.

Der 47-jährige Italiener setzt fort: «Wir sind im Gespräch mit BMW, um das zu organisieren, denn das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Ich hoffe also, dass wir es gemeinsam mit BMW schaffen, nächstes Jahr an diesem Rennen teilzunehmen.»

Die 2027er Ausgabe der 24h Nürburgring findet vom 27. bis zum 30. Mai statt.

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